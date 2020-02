Coronavirus: Ein Tag nach der Diagnose

Henstedt-Ulzburg

„Als ich am Freitag um 9 Uhr von Landrat Jan Peter Schröder informiert wurde, dass wir in Henstedt-Ulzburg einen Coronavirus-Fall haben, da wusste ich, wie mein Tag laufen wird.“ Bürgermeister Stefan Bauer ist ehemaliger Polizist und vielleicht auch deshalb ein Mann der schnellen Tat. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stand am Freitag die Information der Öffentlichkeit, berichtet der Rathauschef. Umgehend verfasste er zusammen mit seinen Mitarbeitern eine Information, die über Homepage der Gemeinde, Presse und den sozialen Medien veröffentlicht wurde.

Bürger gehen gelassen mit der Situation um

Einige Fragen, die im Chat bei Facebook gestellt wurden, beantwortete Stefan Bauer persönlich und schnell. „Generell habe ich eine große Gelassenheit in der Gemeinde festgestellt, manche haben das sogar sehr humorvoll gesehen“, sagt Bauer auf Nachfrage von kn-online. Natürlich gebe es auch einige Hypochonder - aber die Mehrheit - so sein Eindruck - gehe gelassen mit der Situation um.

Anrufe und Anfragen im Rathaus

Ein gutes Dutzend Anrufe besorgter Bürger wurden von Bürgermeister, Gemeindesprecher Malte Pohlmann und den Kollegen im Ordnungsamt entgegengenommen und die Gesprächspartner über Schutzmaßnahmen gegen den Coronavirus aufgeklärt. „Die Menschen wollen informiert werden und auf dem aktuellen Stand sein“, erklärt Bauer. Vielfach habe er gehört, dass die Gemeindeverwaltung es genau richtig gemacht habe, schnell über den Fall zu informieren, dabei aber Ruhe bewahrt zu habe.

Rathaus-, Kita- und Schulmitarbeiter informiert

Im Rathaus selbst und den Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen wurden alle Mitarbeiter über den aktuellen Stand und dringend gebotene Hygienemaßnahmen aufgeklärt und an sie appelliert, die Vorschriften wie gründliches Händewaschen und keinen übermäßigen Kontakt mit Menschen einzuhalten. Aber: „Für viele gehört nun mal das Händeschütteln dazu, wenn man mit Menschen zu tun hat“, meint Stefan Bauer. „Das Leben findet in Henstedt-Ulzburg ganz normal statt“, beteuert Bauer. Man müsse auch die Kirche im Dorf lassen.

Bürgermeister kennt den Infizierten nicht

Der Bürgermeister kennt den betroffenen Kinderarzt, der im UKE Hamburg arbeitet und gerade am Sonntag aus dem Italien-Ulrlaub zurückgekehrt ist, nicht persönlich. Stefan Bauer kenne auch niemanden aus dessem Umfeld. Immerhin wurden nicht nur 50 Menschen, mit denen der Arzt beruflich in Hamburg zu tun hatte, auf Corona getestet, sondern auch genauso viele Menschen, mit denen der Betroffene im privaten Umfeld umgegangen war. Bürgermeister Bauer habe keinen Kontakt zu dem Corona-Kranken gesucht, das sei auch nicht seine Aufgabe.

Gemeinde in Kontakt mit Kreis und Land

Die Gemeindeverwaltung Henstedt-Ulzburg wird über den Kreis Segeberg und das Land informiert, sollte sich ein aktueller Stand ändern. „Bis jetzt gibt es nicht Neues“, betont Bauer. Problematisch werde es, sollten Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten in Henstedt-Ulzburg in den Fokus geraten. „Das wäre dann ein komplett anderer Schuh“, gibt Stefan Bauer zu. Allerdings habe der Arzt nur eine Frau und keine Kinder, die über Kita oder Schule für eine Verbreitung von Corona sorgen könnten.

Hygienevorschriften einhalten

Jetzt gelte es laut des Bürgermeisters, die Schutzhinweise des Robert-Koch-Instituts einzuhalten: Gründliches Händewaschen, genügend Abstand zu Menschen halten und die Husten- und Niesetikette einhalten - wie bei Influenza und anderen Atemwegsinfektionen.

Paracelsus-Klinik ist gewappnet

Bereits am Donnerstag hatte der Hygienebeauftragte der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg, Dr. Olaf Mindermann, auf die Schutzmaßnahmen hingewiesen. Mit dem Henstedt-Ulzburger Corona-Fall hat die örtliche Klinik bisher nichts zu tun, hieß es am Freitag. Dennoch sei die Klinik für den Fall gut aufgestellt, versicherten die Verantwortlichen. Übrigens: Im Eingangsbereich der Klinik steht seit jeher ein Spender mit Desinfektionsmittel.

