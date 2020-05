23 Corona-Fälle: Bürger sind geschockt

Sülfeld

Wie viele andere Menschen in der Region ist Sülfelds Bürgermeister Karl-Heinz Wegner geschockt von den hohen Corona-Zahlen in einem Alten- und Pflegeheim im Ortsteil Sülfeld. Mittlerweile gibt es über 20 infizierte Bewohner und Mitarbeiter. Landrat Jan Peter Schröder hatte Wegner informiert. "Das ist Gesprächsthema hier im Ort", weiß der ehrenamtliche Bürgermeister zu berichten. Wegner war vor Corona regelmäßig als Gast in der Einrichtung, um Bewohnern zu runden Geburtstagen zu gratulieren. Er könne verstehen, dass Angehörige sich jetzt große Sorgen um ihre Familienmitglieder machen, die in dem Heim leben. "Ich hoffe, dass die Verläufe bei den erkrankten Bewohnern nicht so schwer sind", sagt Wegner.

Lesen Sie auch:Höchster Anstieg seit zwei Wochen

Anzeige

Vorkehrungen von Land und Bund berechtigt

Jetzt zeige sich, dass Corona nicht weit weg sei. "Das ist dicht dran. Und das ist kein Spaß", betont Karl-Heinz Wegner. Man müsse aufpassen, dass die guten Zahlen mit wenigen Infizierten in Land und Bund so bleiben. "Wir erkennen, dass die Vorkehrungen der Landes- und Bundesregierung berechtigt sind", meint der Sülfelder. Dort wo viele Menschen aufeinandertreffen, sei die Gefahr groß. "Da sieht man mal, wie wichtig das ist!"

Weitere KN+ Artikel

Besorgte Anrufe von Bürgern

Als Bürgermeister hatte er nach der ersten Bekanntgabe der ersten Infizierungsfälle in der Sülfelder Einrichtung am 22. Mai Anrufe von besorgten Bürgern bekommen. "Die hatten Mitarbeiter des Heimes bei uns im Lebensmittelmarkt einkaufen gesehen und fragten, ob die das überhaupt dürfen", erzählt Wegner. Er konnte die Anrufer beruhigen. Zu dem Zeitpunkt hatte das Gesundheitsamt bereits das Zepter in die Hand genommen. Mitarbeiter und Bewohner standen unter Beobachtung und wurden regelmäßig auf Covid-19 getestet.

Familie Bärwald ist betroffen

Ulrich Bärwald, Vorsitzender des Kirchengemeinderates, und seine Familie erhielten am Freitag die Nachricht, dass eine Angehörige, die im Alten- und Pflegeheim wohnt, zu den Infizierten gehört. Die Situation in dem Heim habe ihn, so gibt er zu, völlig überrascht. "Das ist keine einfache Mandelentzündung", sagt Bärwald deutlich. Tragisch und traurig sei die Situation. Die inzwischen über 20 positiven Covid-19-Fälle in der Einrichtung bestätigen Bärwald und seine Mitstreiter im Kirchengemeinderat, dass die Entscheidung, bis auf Weiteres keine Gottesdienste zu veranstalten, die richtige sei. "Wir stehen dazu, auch wenn es nicht allen recht ist", sagt der Sülfelder. Letztlich müsse jede Kirchengemeinde für sich die Entscheidung treffen und verantworten, so der Vorsitzende des Gremiums. Aber auch die Kirche müsse sich der Gefahr stellen.

Bereits Sterbefälle mit Bezug zu Corona

Ulrich Bärwald selbst gehört – wie auch Bürgermeister Wegner – zur Risikogruppe. "Man hat nur ein Leben", betont Bärwald. Da müsse man sich nicht in Gefahr begeben. In Sülfeld habe es bereits, so Ulrich Bärwald Sterbefälle in Zusammenhang mit Corona gegeben. Und das "schon vor den Fällen im Altenheim". Bürgermeister Wegner: "Man macht sich schon Gedanken."

Lesen Sie auch: Sülfeld - Zehn Covid-19-Fälle im Altenheim

Lesen Sie auch:Weiterer Fall im Altenheim Sülfeld

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.