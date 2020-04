Bad Bramstedts Bürgermeisterin Verena Jeske will die Politik auf Sparmaßnahmen einschwören. Am 9. April, wird sie mit den Parteispitzen beraten, wie das Wegbrechen der Steuereinnahmen wegen der Coronakrise aufgefangen werden kann. Auf Ausbaubeiträge will sie im Gegensatz zur FDP nicht verzichten.