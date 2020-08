Todesfelde

Nach dem Landespokal ist für die Fußballer des SV Todesfelde vor dem DFB-Pokal. Der Jubel über das 3:2 im schleswig-holsteinischen Finale gegen Drittliga-Neuling VfB Lübeck ist kaum verhallt, da laufen schon die Vorbereitungen auf das nächste größte Spiel in der 92-jährigen Vereinsgeschichte auf Hochtouren.

Am Sonnabend, 12. September, trifft der Oberliga-Staffelsieger auf die Zweitliga-Profis des VfL Osnabrück. „Wir setzen alle Hebel in Bewegung, damit wir bei uns im Joda-Sportpark spielen können“, sagt Timo Gothmann, für den das Team-Management mitunter zum Fulltime-Job wird. Wie am Montag, als der selbstständige Fliesenleger aus Schwissel mit Vertretern anderer Amateurvereine an einer dreistündigen Telefonkonferenz mit dem DFB teilnahm. Anschließend hatten der Vereinsvorsitzende Holger Böhm, Teamchef Sven Tramm und Gothmann einen längeren Termin im Stadion. Der NDR drehte einen TV-Beitrag für das abendliche Schleswig-Holstein-Magazin.

Kleines Dorf ganz groß

Die Fußballer sind in aller Munde. Sie haben die Gemeinde Todesfelde, in der nicht viel mehr als 1000 Menschen zuhause sind, bundesweit bekannt gemacht. Im Januar der Coup beim Hallenmasters in Kiel, jetzt der Gewinn des Landespokals und dann kommt noch das Osnabrück-Spiel - es wird dauern, ehe es wieder ruhiger um den Verein und seine Spieler wird.

Gothmann wartet darauf, dass sich ein Match-Delegierter vom DFB bei ihm meldet. „Das ist dann unser Ansprechpartner für das DFB-Pokalspiel“, erklärt der 46-Jährige. „Es wird zeitnah einen Ortstermin in unserem Sportpark geben, um abzuchecken, ob wir die Auflagen für ein echtes Heimspiel erfüllen können.“ Die waren schon vor Corona von Amateurclubs ohne großes Stadion nur schwer zu stemmen. „Die Pandemie macht es nicht leichter. Aber wir werden kämpfen“, betont Gothmann.

Sky überträgt live

Das Spiel wird live bei Sky zu sehen sein. Vom Pay-TV-Sender hat Gothmann noch nichts gehört. „Das Okay von Sky sollten wir aber bekommen“, ist Gothmann zuversichtlich. „Als wir im Frühjahr noch hoffen durften, das Landespokal-Endspiel bei uns austragen zu können, hat der NDR unser Konzept für die Übertragung für gut befunden.“

Bis zu 500 Fans erlaubt

Bis zu 500 Besucher lässt die Corona-Landesverordnung für Veranstaltungen zu - auf Sitzplätzen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln überall auf dem Gelände. „Auch mit einer mobilen Zusatztribüne und anderen Umbauten halte ich es für schwierig, grünes Licht für die maximale Anzahl von Zuschauern zu bekommen“, sagt Gothmann. „300 Fans wären realistischer.“ Die alle die blau-gelben Jungs aus Todesfelde anfeuern würden – Gästefans sind nicht zugelassen.

Den DFB mit seinem Konzept vom Joda-Sportpark zu überzeugen und dazu die Corona-Auflagen zu erfüllen, würde Geld kosten. „Ich habe noch keinen Überblick, hoffe aber, die Summe bleibt überschaubar“, sagt Gothmann, dem ein anderer Aspekt mehr Kopfzerbrechen bereitet. „Wir haben erfreulich viele Leute, die sich für den Fußball in Todesfelde engagieren. Aber um alle Auflagen umzusetzen und am Spieltag intensiv zu kontrollieren, könnte es uns trotzdem an Manpower fehlen. Wir müssen überlegen, eine professionelle Event-Agentur einzubinden.“ Die Folge wären weitere Ausgaben, die einiges von der Prämie für das Erreichen des DFB-Pokals abknabbern würden. Mit mit mehr als 130000 Euro darf der SV Todesfelde rechnen. „Nennenswerte Einnahmen lassen sich mit dem Osnabrück-Spiel in Corona-Zeiten nicht generieren“, bedauert Gothmann.

Lübecker Stadion Alternative

Was ist, wenn der DFB „Nein“ zum Joda-Sportpark sagt? Erste Alternative wäre das Dietmar-Scholze-Stadion des VfB Lübeck mit mehr als 15000 Plätzen. Die Arena an der Lohmühle wurde schon mehrfach für DFB-Pokalspiele angemietet. Der FC Anker Wismar (2011 gegen Hannover 96), FC Schönberg 95 (2012 gegen den VfL Wolfsburg), SV Eichede (2017 gegen 1. FC Kaiserslautern) und der SC Weiche Flensburg 08 (2018 in der 2. Hauptrunde gegen Werder Bremen) waren dort zu Gast, weil ihre Sportanlagen dem DFB untauglich erschienen.

Zweite Möglichkeit: Das Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt mit einer Kapazität für 5000 Zuschauer. Jenes Stadion, in dem Hamburgs Cupsieger Eintracht Norderstedt am 12. September nicht gegen Bayer 04 Leverkusen spielen wird. Begründung für den Heimrechttausch: Der organisatorische und finanzielle Aufwand wären für ein Spiel fast ohne Zuschauer zu hoch.

Allerletzte Lösung Osnabrück

An der Bremer Brücke in Osnabrück aufzulaufen, wäre für die Todesfelder die allerletzte Lösung. Dann lieber noch einmal wie gegen den VfB Lübeck im Uwe-Seeler-Fußballpark in Malente spielen. Obwohl das Ambiente auf dem Gelände der Verbandssportschule des SHFV sogar um einiges ländlicher als im mittlerweile schmucken Joda-Sportpark ist. Optisch wäre es noch trister gewesen, wenn nicht SVT-Förderer Bernd Jorkisch für das Landesfinale eine große LED-Anzeigetafel gemietet hätte.

