Bad Segeberg

Am Sonnabend, 9. Januar, werden dann Jugendliche aus der Bad Segeberger Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) mit dem Martin-Meiners-Förderverein, der die Aktion koordiniert, im Stadtgebiet unterwegs sein.

Jetzt unter 04551/909156 anrufen

Senioren und Menschen mit Handicap können sich aber ab sofort unter der Rufnummer 04551/909156 melden und die Abholung ihres Weihnachtsbaumes anmelden.

Angesicht der Corona-Regelungen werden die Jugendlichen diesmal allerdings nicht bis zur Eingangstür kommen. "Die Weihnachtsbäume müssen auf dem Grundstück, am besten am Straßenrand, liegen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Für ihre Hilfsbereitschaft erhält die DLRG-Jugend eine Spende vom MMFV.