Badesaison steht in den Sternen

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus beeinflussen auch die 64 Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Itzstedt. Vor einigen Tagen musste die geplante Jahreshauptversammlung deshalb ausfallen. Der technische Leiter der DLRG-Itzstedt Johannes Schmidt, der seit Jahren für den Wachdienst an der Badestelle am Itzstedter See und die Ausbildung der Rettungsschwimmer zuständig ist, gibt einen Ausblick auf die bevorstehende Badesaison.

Ab April soll die Badestelle vorbereitet werden

„Derzeit bin ich, wie jedes Jahr in den Wintermonaten, beim Wasserwerk des Amtes Itzstedt beschäftigt. Ab Mitte April will ich dann mit meiner Frau die Badestelle am Itzstedter See aufklaren, um den Saisonstart Mitte Mai zu gewährleisten“, erklärt Schmidt. „Wegen der jetzigen Coronavirus-Problematik können wir den Saisonstart natürlich nicht garantieren.“

Der DLRG-Schwimmtrainingsbetrieb ruhe und über weitere Aktivitäten sei noch nicht entschieden worden. Das Amt Itzstedt werde zeitgerecht die Öffentlichkeit über eine Verschiebung des Badebetriebs informieren, so das DLRG-Team.

25000 Badegäste kamen in 2019

Über die Badesaison des vergangenen Jahres kann Johannes Schmidt erfreuliches berichten. Rund 25000 Badegäste hätten die vom Amt Itzstedt betriebene Badestelle am Itzstedter See besucht. Die Rettungsschwimmer waren knapp 700 Stunden an der Badestelle anwesend. Damit konnten die Zahlen des „Jahrhundertsommers“ 2018 mit 39000 Badegästen und 1500 Wachstunden der Rettungsschwimmer nicht erreicht werden.

Keine großen Rettungseinsätze

„Wir haben jetzt 33 Rettungsschwimmer. 32 davon legten Leistungsprüfungen nach intensivem Training ab. 14 Bronze-, 16 Silber- und vier Goldabzeichen konnten vergeben werden“, freut sich Schmidt, der keine größeren Badeunfälle verzeichnen musste. „Lediglich kleinere Hautabschürfungen oder Insektenstiche sind von uns versorgt worden.“

DLRG Itzstedt hat keine Nachwuchssorgen

Besonderer Dank gelte dem Amt Itzstedt, das für jeden Rettungsschwimmer pro Saison ein T-Shirt und eine Badehose sponsert. Im Sommer gab es ein Trainingslager und eine Veranstaltung im Rahmen der Ferienpass-Aktion. Sieben Junior-Retter werden momentan zu vollwertigen DLRG-Rettern ausgebildet. „Nachwuchssorgen haben wir also nicht. Wir sind ein über Jahre hinaus gewachsenes, eingeschworenes Team“, bilanziert Johannes Schmidt. In anderen Badeanstalten sieht das anders aus.

