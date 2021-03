Kaltenkirchen/Kisdorf

Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause freut sich, mit dem Deutschen Roten Kreuz einen in seinen Augen sehr zuverlässigen Partner gewonnen zu haben. "Wir haben seit Jahren einen sehr engen Kontakt", sagt der Verwaltungschef. Er wisse, dass das DRK mit Jürgen Schumacher an der Spitze leistungsfähig sei und das Testzentrum in Kaltenkirchen "gewuppt" bekomme.

In Kaltenkirchen wird jeden Tag getestet

Das Schnelltestzentrum in Kaltenkirchen wird im Festplatzgebäude (Straße im Grunde) eingerichtet und am kommenden Dienstag um 17 Uhr seinen Betrieb aufnehmen. Zur Eröffnung werden Bürgermeister Hanno Krause und Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe den DRK-Chef Jürgen Schumacher und sein Team besuchen. Künftig ist das Testzentrum montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr, sonnabends und sonntags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Jeder Bürger in Deutschland hat ein Anrecht auf einen kostenlosen Test pro Woche. In Kaltenkirchen kommen - so ist der Plan - die Interessierten zur Wache am Festplatzgelände. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die zu Testenden müssen den Personalausweis mitbringen. Sie müssen das Gebäude nicht betreten. An einem Fenster wird der Test durchgeführt. Dafür wird Material aus der Nase entnommen. Nach einer Viertelstunde erfahren die Menschen das Ergebnis. Fällt es positiv aus, besteht die Möglichkeit, in einer Praxis in Kisdorf den dann zwingend erforderlichen PCR-Test durchführen zu lassen.

Drei Testtage in Kisdorf

In Kisdorf wird das Schnelltestzentrum im Margarethenhoff (Sengel 1) eingerichtet und ist montags, dienstags und mittwochs von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Getestet wird ab Montag, 15. März.

Jürgen Schumacher betont, dass er und seine Ehrenamtlichen für die Probenentnahme besonders geschult sind. 40 Helfer wurden inzwischen ausgebildet. "Wir sind stolz darauf, das in der Kürze der Zeit geschafft zu haben", betont Schumacher. Seit einiger Zeit sind seine Leute bereits in Kitas unterwegs, um dort zu testen. Da habe es nahe gelegen, die Testzentren auf die Beine zu stellen.

Jetzt ein Impfzentrum und ein Testzentrum in Kaltenkirchen

Bürgermeister Hanno Krause ist froh, nun neben dem Impfzentrum auch ein Testzentrum in seiner Stadt zu haben. Er appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, die kostenlosen Tests zu nutzen. "Anders als Selbsttests geben die Schnelltests beim DRK die größte Sicherheit", betont der Rathauschef.

In Norderstedt starten zwei Testzentren am Montag den Betrieb, in Henstedt-Ulzburg läuft ein Zentrum bereits seit Mitte Februar. Dort wird nun die zweite Teststraße eröffnet.