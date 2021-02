Bad Segeberg

"Wir sind sehr froh; viele Eltern und Kinder haben unter den Auswirkungen der Schließung wirklich stark gelitten", erklärt Katrin Buchholz, Kita-Bereichsleiterin beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) im Kreis Segeberg. Die Öffnung sei "ein großer Schritt in Richtung Normalität".

Auch beim Kreisverband selbst, der 15 Kindertagesstätten in seiner Trägerschaft vereint, werde die Entscheidung begrüßt, betont dessen Sprecher Richard Buchholz. Sie treffe die Organisation nicht unvorbereitet. Schon seit Wochen befasse sich ein Team um Buchholz mit den Vorbereitungen, um die Mitarbeitenden im beruflichen Alltag bestmöglich zu schützen. "Eine der Herausforderungen ist, dass der Abstand von anderthalb bis zwei Meter meist nicht eingehalten werden kann", erklärt die Bereichsleiterin. "Schließlich ist eine enge Bindung zwischen pädagogischem Personal und den uns anvertrauten Kindern sehr wichtig."

22 Personen aus 22 Haushalten

Regelbetrieb in einer Kita bedeute, dass sich 20 Kinder und zwei Pädagogen im selben Raum aufhalten und interagieren, ergänzt die Hygiene-Beauftragte Andrea Götsch. Kitas seien nun einmal ein Sonderfall, weil Personen aus 22 Haushalten zusammenkämen.

Um auch auf verdeckte Ausbrüche schnell reagieren zu können, habe das DRK bereits am Mittwoch, 17. Februar, in vier seiner Tagesstätten das Pilot-Projekt "Schnelltests" gestartet, berichtet Sprecher Richard Buchholz. In den Kindertagesstätten "Immenhuus" (Klein Rönnau), "Schatzinsel" (Norderstedt), "Hüsiborn" (Sievershütten) und "Fredesdorfer Mäusekinder" würden jeden Morgen alle Beschäftigten auf das Coronavirus getestet. Verwendet würden dabei die sogenannten Spucktests, die zu der Kategorie der PoC-Antigen-Schnelltests gehörten. "Dabei wird eine Speichelprobe analysiert, die Entnahme dieser Probe ist deutlich angenehmer als ein Abstrichtest."

Ergebnis liegt nach 15 Minuten vor

Bereits nach einer Viertelstunde liege das Ergebnis vor. Das DRK sei "sehr froh und dankbar", dass die Bürgermeister der vier Gemeinden zugestimmt haben, die Kosten zu übernehmen – noch vor der Ankündigung von Bund und Land, diese Tests ab März zu finanzieren. "Dank dieser Tests können wir sofort auf eine Infektion reagieren und nicht erst, wenn Symptome auftreten", freut sich auch Immenhuus-Leiterin Nina Meier. In der Vergangenheit habe es öfter Verdachtsfälle bei Eltern oder Mitarbeitern gegeben. "Und während des Wartens auf das Ergebnis hatten wir als Zweitkontakt schon ein unangenehmes Gefühl der Unsicherheit."

Mitarbeiter aus DRK-Pflegeeinrichtungen helfen

Weil für die Spucktests und deren Auswertung medizinische Kenntnisse erforderlich sind, seien die Mitarbeitenden der Kitas, die sie in der Praxis vornehmen, von erfahrenen Mitarbeitern aus DRK-Pflegeeinrichtungen geschult und durch die Ärztekammer zertifiziert worden, berichtet der Sprecher. Im Laufe der Woche sollen auch Beschäftigte aus anderen DRK-Kindertagesstätten ausgebildet werden. Es werde angestrebt, dass bis zu drei geschulte Fachkräfte in jeder Einrichtung zur Verfügung stehen.

In den stationären Pflegeeinrichtungen des Roten Kreuzes werde das Personal schon seit vorigem Jahr täglich getestet. Jetzt könne man quasi fachübergreifend von diesen Erfahrungen und den medizinischen Kenntnissen profitieren.