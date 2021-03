DRK eröffnet Testzentrum in Kaltenkirchen

Kaltenkirchen

Zur Eröffnung waren auch Bürgermeister Hanno Krause und Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe gekommen. Letzterer ließ sich auch gleich mit einem der Antigen-Schnelltests testen: „War völlig okay, hat nicht weh getan“, war sein Fazit. Denn das DRK testet ausschließlich in der Nase, was bei einigen Menschen nicht so beliebt ist. Getestet wird übrigens aus dem Fenster heraus.

Alle arbeiten ehrenamtlich in Kaltenkirchen

„Wir haben schon 42 ehrenamtliche Helfer für die Testung ausgebildet“, freute sich Jürgen Schuhmacher, Vorsitzender des DRK-Ortsverbands Kaltenkirchen: „Wir sind stolz darauf, das Testzentrum so schnell auf die Beine gestellt zu haben. Und alles geschieht ehrenamtlich.“ Die Helfer kommen vom DRK, DLRG und der Feuerwehr Kisdorf. Ab sofort können sich Bürger aus Kaltenkirchen und dem Umland montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr und sonnabends und sonntags von 9 bis 13 Uhr testen lassen. Mindestens ein Test pro Woche ist gratis, je nachdem welcher Berufsgruppe man angehört. Sollte ein Test positiv ausfallen, wird das sofort ans Gesundheitsamt gemeldet. „Und dann muss gleich ein PCR-Test hinterher gemacht werden, aber das übernimmt eine Arztpraxis in Kisdorf“, sagt Schuhmacher.

Gremiumsmitglieder öfter testen

Auch Bürgermeister Hanno Krause freut sich, dass das DRK so aktiv ist. „Wir überlegen gerade, ob sich die Gremiumsmitglieder hier auch zweimal in der Woche testen lassen sollten“, so Krause. Die Kosten für die Tests übernimmt die Kassenärztliche Vereinigung (KV). „Ich traue das dem DRK zu, die machen ihre Sache toll“, lobte der Bürgervorsteher. Nach 15 Minuten Wartezeit hatte er sein Testergebnis vorliegen: negativ.