So fühlen sich also 15 Kilogramm Stadtgeschichte an. Voller Begeisterung heben die Sechstklässler in Bad Segeberg die mächtige „Wallbüchse“ hoch, die einst auf der Siegesburg die Feinde abwehrte. Die Dahlmannschüler starten im Alt-Segeberger Bürgerhaus in ein für sie neues Schulfach: Geschichte.