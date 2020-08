Bad Segeberg

Gefeiert wurde in der Turnhalle, mit Abstand bestuhlt und musikalisch von der Streicherklasse des 6. Jahrgangs umrahmt. Die Kollegen wünschten ihrem neuen Chef allzeit eine ruhige Hand.

Tipps von den Kollegen für den Neu-Segeberger

Und hatten einige Ratschläge für den Neu-Segeberger: Er müsse dringend die Läden von Gummi-Hamann und Victor Böhm besuchen, die Marienkirche und die Wollspinnerei und bei diesem Wetter dringend ein Frühbad im Ihlsee nehmen.

Bürgermeister Dieter Schönfeld übergab ihm eine Stadtchronik und Annette Lutter vom Kultusministerium die Ernennungsurkunde.

Jede Schule habe ihre eigenen Regeln, Reviere und Rituale, die allen dort Sicherheit bieten, sagte Lutter. In Zeiten von Corona müssten diese angepasst oder neu erfunden werden und dazu sei Timm Emser genau der Richtige. 70 Mitarbeiter, 800 Schüler und ein denkmalgeschütztes Gebäude erforderten einen entschlusskräftigen Leiter.

Vom Diplom-Biologen zum Lehrer

Der gebürtige Pforzheimer hat in Erlangen und Würzburg Biologie studiert und war für einige Forschungsaufenthalte in Namibia, Honduras und Costa Rica. Dabei entdeckte er seine Freude am Lehren.

Da die Berufschancen für Diplombiologen nicht eben hoch waren, sattelte Emser ein Chemie- und Lehramtsstudium oben auf. Betroffen war er, als man ihm in Bayern sagte: „Nun bist Du fertiger Lehrer, aber wir haben keinen Bedarf für Dich.“

Aus Bayern an die Nordsee

Über das Online-Portal des Schleswig-Holsteiner Kultusministerium entdeckte er dann eine Lehrerstelle in Wyk auf Föhr. „Ich hab schon immer Fernweh gehabt und von Bayern aus ist der Norden weiter weg als das Mittelmeer.“

Acht Jahre verbrachte Emser auf der Nordseeinsel, fand Freude an Leitungsfunktionen und rückte zum Stellvertreter auf. Als er dann die zweite Ausschreibung für den Leiterposten in Bad Segeberg sah, erinnerte er sich an die Fledermäuse im Kalkberg und einen Besuch mit Schülern dort.

Spontanbesuch in Bad Segeberg

Spontan besuchte Emser die Kollegen hier, um die Dahlmannschule näher kennenzulernen. „Das war eine tolle Willkommenskultur. An sich wollte ich nur kurz reinschauen, es wurde ein ganzer Vormittag.“ So schrieb er seine Bewerbung und wurde prompt angenommen.

Für die Zukunft kündigte der 40-Jährige neue Projekte an, er wolle versuchen, die Lähmung durch Corona zu überwinden. „Bei dem Satz: Das war schon immer so, sträuben sich mir die Nackenhaare.“ Die Dahlmannschule sei ein Ort, der von innen aus glänzt, auch wenn außen an manchen Stellen der Putz abblättert.

