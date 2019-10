Damsdorfer Wehr für Klimawandel gerüstet

Damsdorf

„Nach zwei heißen Sommern mussten wir etwas tun“, sagt Damsdorfs Gemeindewehrführer Stephan Burgdorf. Gemeint sind aber nicht etwa sommerliche Einsatzkleidung oder andere Erleichterungen, sondern eine besondere Herausforderung beim Fördern von Löschwasser.

Ein schwimmfähiger Saugkorb ist die Lösung

Sollte es vor der eigenen Haustür brennen, fördern die Damsdorfer Blauröcke das Löschwasser unter anderem aus der Tensfelder Au. Deren Wasserspiegel allerdings war in besagten Sommern derart gesunken, dass mit einem herkömmlichen Saugkorb kein Wasser aus dem Flüsschen abgepumpt werden konnte, ohne dass man zugleich Luft gezogen hätte.

Ein schwimmfähiger, flacher Saugkorb ist nun die Lösung: Er liegt nicht am Kopfende der Saugleitung, die zur Tragkraftspritze (Pumpe) führt, seitlich im Wasser, sondern flach auf dessen Oberfläche.

Möglich wurde die Anschaffung des rund 600 Euro teuren Geräts, das wie sein rundes Pendant verhindern soll, dass Laub und Dreck mit dem Löschwasser angesogen werden und in die Leitungen und Pumpen geraten, vom Förderverein für die Freiwillige Feuerwehr Damsdorf e.V.

Den führt als Vorsitzender Peter Steck – selbst aktives Mitglied der Wehr und mit ihren Bedarfen bestens vertraut. „Uns gibt es jetzt im dritten Jahr und es war an der Zeit, der Wehr etwas nützliches zur Verfügung zu stellen“, erklärt Steck.

Förderverein will der Feuerwehr bei weiteren Anschaffungen helfen

Die Mittel generiert der Förderverein aus Beiträgen und Spenden sowie Überschüssen, etwa vom Irischen Abend im Dorfhaus. „Bei uns können alle Damsdorfer Mitglied werden“, betont Vereinschef Steck. Auch Nicht-Damsdorfer seien willkommen: „Wir haben sogar ein erstes Mitglied aus Neumünster.“

Weitere Anschaffungen für die Damsdorfer Wehr sind bereits in Planung, schließlich möchte man auch einige Kostenpositionen von der für den Brandschutz verantwortlichen Gemeinde fernhalten. Fest steht, dass der Förderverein die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Feuerwehr Damsdorf unterstützen will. Diese finden am 11./12. September 2020 statt.

Das neue Equipment konnten Gerätewart Phillip Jürgens und seine Kameraden noch am Tag der Übergabe einem ersten Leistungstest unterziehen: Gemeinsam mit den Wehren aus Stocksee und Schmalensee wurde auf dem Stockseehof ein Brandmanöver abgehalten. Das Wasser aus dem Teich des Hofes förderte die Damsdorfer Wehr mit ihrem neuen, schwimmfähigen Saugkorb.

