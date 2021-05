Bad Segeberg

"They never come back", diese alte Boxerregel trifft jedenfalls für Segeberger Gastwirte nicht zu. "Comeback" - so heißt die neue Gastronomie beim Tennisclub in der Marienstraße, die von Heiko und Petra Busch (beide 58) geleitet werden wird.

Nach Station in Kiel Fleischabteilung bei Famila

Die beiden geborenen Segeberger sind seit 34 Jahren verheiratet und hatten vor 25 Jahren die Gastronomie bei Eintracht Segeberg nebenan geleitet. Als es dort nicht mehr weiter ging, zogen sie nach Kiel und übernahmen beim TuS Holtenau die Gastro im Sportlerheim direkt an der Schleuse. "Das wurde aber mit der Zeit etwas viel für uns. Und außerdem wollten wir zurück in die Heimat", verrät Heiko Busch.

Zur Sicherung des Familieneinkommens hatte der gelernte Schlachter schon vor einem Jahr die Fleischabteilung bei Famila in Trappenkamp übernommen. Jetzt können beide in aller Ruhe die Übernahme der Gastronomie beim Tennisclub vorbereiten. "Uns fehlt nur noch die Genehmigung vom Brandschutz, dann können wir öffnen", verrät Busch. "Wir werden außer den üblichen Getränken eine gutbürgerliche, regionale Küche anbieten, von Bratwurst über Sauerfleisch bis Bauernfrühstück."

Vorstand will Vereinsleben ankurbeln

Ziel sei es, nach den Corona bedingten Unterbrechungen wieder Leben in den Verein zu bringen, ergänzen auch 2. Vorsitzender Christoph Liedtke und Technischer Vorstand Hans-Werner Rieken. "Es ist ja nicht nur Tennis spielen, was das Vereinsleben ausmacht. Auch ein Glas Bier nach dem Match oder die eine oder andere Feierlichkeit im Vereinsheim gehört dazu." Und da ist das Ehepaar Busch für alles offen. Ob Themenabend "Rund um die Bratkartoffel", Oktoberfest oder Silvesterfeier, selbst an Musikabende, bei denen junge Bands spielen, haben sie schon gedacht.

Auch einen ihrer größten Erfolge aus Holtenau wollen sie mit nach Segeberg bringen: Ein Krimi-Diner in Zusammenarbeit mit einer Hamburger Theatergruppe. 60 Plätze gibt es dafür im Innenbereich, bei gutem Wetter lädt auch die Sonnenterrasse zum Verweilen ein. In der Woche wird man ab 17 Uhr öffnen, am Sonntag schon ab Mittags.

Mitgliederwerbung inklusive

Um auch neue Mitglieder für den Tennisclub zu gewinnen, bietet der neue Vorstand jeden Freitag ab 17 Uhr ein "Newcomer-Training" an, bei dem Tennislehrer Ungeübten und Wiedereinsteigern die Kniffe des Tennisspiels zeigen, alles unentgeltlich im Rahmen der Mitgliederwerbung.

Auch eine andere Sportart will man beim TC Bad Segeberg reaktivieren. Der Platz direkt vorn an der Marienstraße wird zurzeit für Beachvolleyball und Beachsoccer umgebaut. "Wenn alles klappt, wollen wir den am 1. Juli mit einem Open-House-Event mit der DAK als Gesundheitspartner vorstellen", berichtet Christoph Liedtke.

Tennisclub sucht Teilzeit-Gärtner

Bei der Besichtigung weist er auch auf das mächtig sprießende Grün der Gesamtanlage: "Wir könnten noch als Hilfe für unseren Platzwart einen Gärtner in Teilzeit gebrauchen, der gern Teil unseres Teams werden möchte." Nach eineinhalb Jahren im Sparbetrieb soll nämlich alles wieder chic und gepflegt werden. Ein "Comeback" eben.