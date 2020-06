Norderstedt

Die Investitionskosten für den Neubau an der Lawaetzstraße im Ortsteil Friedrichsgabe liegen bei 4,6 Millionen Euro. Entstehen wird eine Einrichtung für Erwachsene in ihrer letzten Lebensphase, die an unheilbaren, rasant verlaufenden Krankheiten leiden, die mit sehr belastenden Symptomen verbunden sind. "In Würde leben bis zuletzt" lautet dabei der Leitgedanke.

270.000 Menschen im Einzugsgebiet

Das Albertinen-Hospiz Norderstedt ist das erste stationäre Hospiz in Schleswig-Holstein in diakonischer und kommunaler Trägerschaft. Bereits im Juli 2018 wurde die Albertinen Hospiz Norderstedt eGmbH von den drei Gesellschaftern Albertinen Diakoniewerk, der Stadt Norderstedt sowie der Gemeinde Henstedt-Ulzburg gegründet. Das Einzugsgebiet umfasst den Bereich von Norderstedt bis Neumünster und alle Orte westlich und östlich der Autobahn 7. In diesem Gebiet leben etwa 270.000 Menschen.

An der Lawaetzstraße 1B entsteht ein Haus mit 14 Einzelzimmern. Die Zimmer mit einem eigenen, behindertengerechten Bad sind um ein Atrium mit Kreuzgang gebaut. Jedes Zimmer besitzt einen Zugang zur eigenen Terrasse. Die Fenster- und Türelemente reichen bis zum Boden, damit eine freie Sicht ins Grüne möglich ist. Ebenso gibt es auch einen Zugang mit Bett in den künstlerisch gestalteten Innenhof. Damit wird die von Architekt Dieter Glienke entwickelte Gebäudestruktur des Diakonie-Hospizes in Hamburg-Volksdorf aufgenommen.

25 Mitarbeiter beginnen im Oktober

Ende Januar wurde mit einer großen Gästeschar, darunter auch Fußball-Idol Uwe Seeler, der Grundstein für das Projekt gelegt. Im April konnte bereits der Richtkranz hochgezogen werden. Das sonst diesen traditionellen Akt begleitende Fest für die Bauleute fiel allerdings in Zeiten der Corona-Krise aus. Der Ende März in den Ruhestand verabschiedete Geschäftsführer der Albertinen Diakoniewerk eGmbH, Pastor Dr. Stefan Stiegler, besuchte stattdessen die Baustelle und dankte den anwesenden fünf Bauleuten für die geleistete Arbeit. Geschäftsführer Hausberg sprach ein Segenswort.

Er ist sehr froh, dass die 25 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 18 Pflegekräfte, bereits gefunden wurden, deren Arbeitsverträge am 1. Oktober beginnen. "Nun benötigen wir nur noch zwei Minijobber für den Bereich Hauswirtschaft", sagt Hausberg. Auch 15 Ehrenamtler stünden als Helfer bereit. Im Januar hätten sie bereits mit dem Befähigungskursus zur Sterbebegleitung begonnen. "Der wurde anlässlich der Corona-Pandemie unterbrochen, wird aber vor der Eröffnung abgeschlossen werden können", gibt sich der Geschäftsführer optimistisch.

Jeden Tag zwei Gäste

Ab Montag, 12. Oktober, werde dann mit der Belegung begonnen. "Jeden Tag nehmen wir zwei Gäste auf. Wir wollen es erst einmal bei 12 belassen, nicht gleich die volle Kapazitätszahl erreichen", erklärt Hausberg, "um zu sehen, wie es anläuft". Er ist auch stolz darauf, dass im Haus eine digitale Pflegedokumentation eingesetzt wird, die die Aktenerfassung der Patienten auf Papier überflüssig macht. "Das erleichtert auch die Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten."

Die veranschlagten Investitionskosten für den Bau liegen bei 4,6 Millionen Euro. „Ich hoffe, dass wir am Ende auch damit auskommen“, sagt Hausberg. Das Land Schleswig-Holstein hat Fördermittel von 420.000 Euro bewilligt. Weitere Fördermittel seien beantragt. Weit über 400.000 Euro seien bereits an Spenden geflossen. Zusätzliche in Höhe von 150.000 Euro wurden verbindlich zugesagt. So sollen nach Hausbergs Worten Ende Juli 100.000 Euro von der Deutschen Fernsehlotterie fließen. "Aber wir hoffen natürlich auf viele weitere Zuwendungen für unsere Einrichtung." Die am Ende entstehende Finanzierungslücke werde über Kredite abgedeckt.

