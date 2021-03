Bad Bramstedt

Der Anbau an das Jugendzentrum ist im Haushalt der Stadt mit einem Sperrvermerk versehen. Das bedeutet, die Mittel können erst fließen, wenn die Stadtverordneten das Geld freigeben. Die politische Mehrheit hatte dies jedoch hauptsächlich an die Beantwortung zweier Sachverhalte gekoppelt. Die CDU wollte wissen, ob zur Kostenminimierung ein Generalunternehmen eingesetzt werden könne und ob es nicht doch möglich sei, das Juz abzureißen und durch einen kompletten Neubau zu ersetzen?

Bürgermeisterin beantwortete viele Fragen

Bürgermeisterin Verena Jeske beantwortete die Fragen im Sozialausschuss. Ein Neubau sei nicht möglich, weil nebenan das denkmalgeschützte Schloss stehe. Werde das Juz abgerissen, genieße es keinen Bestandsschutz mehr, fortan würden größere Abstände gelten, die zum Schloss eingehalten werden müssten. Statt 7,50 Meter, wie jetzt, dürfte der Neubau nur 5,50 Meter breit und damit kaum noch nutzbar sein.

Auf der anderen Seite befindet sich das Gebäude der Rechtsanwaltskanzlei Uellendahl. Jeske klärte auch ab, ob ein neues Juz näher an die Grenze dieses Gebäudes rücken könnte, um die volle Breite doch noch zu erreichen. Aber der Eigentümer – die Kanzlei ist Mieter – lehnte ab. Er besteht auf Einhaltung der Abstandsregeln in der Landesbauordnung. Sein Grundstück würde sonst an Wert verlieren und werde in der Nutzung eingeschränkt.

Für Generalunternehmen ungeeignet

Einen Generalunternehmer zu beauftragen, hält die Bürgermeisterin für keinen gangbaren Weg, weil es hier nur um einen Anbau und Sanierungen im Altbestand gehe. Es handele sich nicht um ein "Gebäude von der Stange." Allerdings könne sich bei der Ausschreibung ein Bauunternehmen für alle anstehenden Arbeiten bewerben, so Jeske.

Sie drängte darauf, den Sperrvermerk aufzuheben, um möglichst schnell mit dem Bau beginnen zu können. "Es ist doch alles geklärt", meint die Bürgermeisterin. Ausschussvorsitzender Manfred Spies (SPD) wollte abstimmen lassen. Doch eine Mehrheit aus CDU und FDP verhinderte, dass es überhaupt zur Abstimmung über den Sperrvermerk kam. Reimer Fülscher (CDU) sagte: "Wir geben so viel Geld aus und erreichen nicht einmal im Erdgeschoss eine Barrierefreiheit im Jugendzentrum." In dem früheren Blumenladen liegt der vordere Bereich tiefer als der hintere, der über einige Stufen zu erreichen ist.

Entkernen unnötig und kostspielig

Fülscher schlug vor, doch einen Generalunternehmer mit einem Alternativvorschlag zu beauftragen, wollte sogar selbst dafür sorgen. Überlegt werden sollte auch, ob das Gebäude komplett entkernt und von innen neu gebaut werde, so Fülscher. Dann könnte ein neues Juz in den alten Mauern entstehen, und es könnte auch so breit bleiben wie es ist. Jeske widersprach: "Dann wird das ja noch teurer." Und: "Warum sollte ein Gebäude, das eine gute Substanz hat, entkernt werden?"

Am Ende der Debatte gab es keine Entscheidung, ob und wann das Café gebaut wird. Den Sperrvermerk kann allerdings ohnehin nur die Stadtverordnetenversammlung aufheben. Die tagt wieder am Montag, 22. März. Dort wird dann die nächste Runde im Kampf um das Café eingeläutet.