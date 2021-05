Kreis Segeberg

Bereits ab Freitag, 14. Mai, entfallen einige Regelungen im Kreisgebiet. Kunden von Verkaufsstellen des Einzelhandels können die Läden nun auch wieder ohne vorherige Registrierung betreten. Gleiches gilt für Innenbereiche von Freizeit- und Kultureinrichtungen, beispielsweise Museen und Sonnenstudios. Das teilte Sabrina Müller, Sprecherin des Kreises, am Mittwoch mit.

Lockerungen auch bei Schülern

Der Anlass für die Lockerung: Die 7-Tage-Inzidenz hatte am Dienstag bei 41,9 gelegen, am Mittwoch bei 38,2. Das bedeutet, dass sich rechnerisch pro 100.000 Einwohner 38,2 Segeberger innerhalb der vergangenen sieben Tage neu infiziert haben.

Lesen Sie auch: So ist die Corona-Lage im Kreis Segeberg

Damit war die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg an fünf Werktagen in Folge unter 50. Gemäß dem aktuell gültigen Corona-Reaktionsplan gilt deshalb ab Montag, 17. Mai, auch für die Schüler eine neue Regelung.

Kitas bleiben im Regelbetrieb

Alle Jahrgangsstufen sind fortan im Präsenzunterricht. Bislang war dies nur den Jahrgangsstufen 1 bis 6, den Abschlussklassen und den Qualifikationsphase-Klassen vorbehalten. Die übrigen Jahrgangsstufen mussten bislang im Wechselunterricht lernen, hatten nach vielen Monaten im Distanzunterricht erst Anfang Mai wieder in die Schulen zurückkehren dürfen.

Die Kindertagesstätten bleiben bei dem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen, sagte Sabrina Müller.

Regeln zu Masken und Alkohol bleiben

Manche Regeln bleiben aber in Kraft. So muss in bestimmten Bereichen Mund- Nasen-Bedeckung getragen werden: In der Fußgängerzone von Bad Segeberg (Montag bis Sonnabend von 6 bis 18 Uhr), in Kaltenkirchen am Grünen Markt (Sonnabend 7 bis 13 Uhr) und Holstenplatz (Montag bis Sonnabend 6 bis 18 Uhr) sowie in Norderstedt am Busbahnhof Rathausallee, außerdem an Bahnhöfen und Haltestellen.

An manchen Plätzen ist der Ausschank und Verzehr von Alkohol untersagt. Das gilt rund um die Uhr in Bad Segeberg in der Fußgängerzone und an der Promenade am Großen Segeberger See, in Henstedt-Ulzburg auf dem Marktplatz und im Bürgerpark, in Kaltenkirchen auf dem Holstenplatz, in der Parkpalette, auf dem Grünen Markt, im Rathausgarten und im Freizeitpark, sowie auf der Rathausallee am Busbahnhof in Norderstedt.

Weiterhin gültig ist auch die Allgemeinverfügung über die Anordnung zur Absonderung (Isolation oder Quarantäne) wegen einer Corona-Infektion oder der Einstufung als enge Kontaktperson in einer geeigneten Häuslichkeit, wie es im Amtsdeutsch heißt.