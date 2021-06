Ellerau/Kreis Segeberg

Die Delta-Variante aus Indien gilt als ansteckender. Sie breitet sich derzeit vor allem in Großbritannien aus. Möglich ist, dass die Mutation bei weiteren Betroffenen in Ellerau im Kreis Segeberg nachgewiesen wird.

Delta-Variante in Ellerau nachgewiesen

Die Untersuchung des Virusgenoms dauert einige Tage länger als eine Testung auf das Virus. Die 14 Erkrankten in Ellerau, Schröder spricht von einer "Familiensituation" bei den Infizierten, wurden bereits vor mehr als einer Woche diagnostiziert. Die Betroffenen und enge Kontaktpersonen wurden in Quarantäne geschickt, darunter auch eine Grundschulklasse.

Wegen der Häufung schoss auch die lokale Inzidenz in der Gemeinde vor einer Woche auf über 200, die der Kreis einmal pro Woche veröffentlicht. Die Gemeinde hat 6400 Einwohner. Zuvor hatte es in Ellerau mehrere Wochen in Folge keinen einzigen Fall gegeben.

Corona-Ausbruch in Ellerau scheint unter Kontrolle

Noch wartet der Kreis Segeberg auf die Ergebnisse weiterer Virus-Sequenzierungen der Betroffenen. Es können also noch mehr Fälle der Delta-Variante auftreten im Nachhinein. Landrat Schröder ist aber zuversichtlich, dass sich das Virus in Ellerau nicht weiter ausgebreitet hat.

In der vergangenen Woche habe es keine weiteren Infektionen in der Gemeinde gegeben. Auch nicht in der Schulklasse, die noch in Quarantäne ist. Für die 21 Kinder und drei Lehrkräfte wird laut Schröder am Montag eine "Entlastungstestung" durchgeführt mit PCR-Tests. Bleiben die Ergebnisse negativ, kann die Quarantäne aufgehoben werden.

Schulklasse steht vor Entlassung aus Quarantäne

"Wir gehen davon aus, dass das gut geht", sagt Schröder. Die Praxis der Entlastungstestung werde unabhängig von der Delta-Variante angewandt für positiv Getestete, bevor sie aus der Quarantäne entlassen werden, erklärt Schröder.

Auch Elleraus Bürgermeister Ralf Martens sieht die Situation in seiner Gemeinde entspannt: "Das Gesundheitsamt hat alles Erdenkliche getan, um eine Ausbreitung zu verhindern", so Martens am Sonntag. Auch er habe davon gehört, dass die Delta-Variante in Ellerau nachgewiesen wurde.

"Aber das ist ja schon am Abklingen", so Martens. Von dem Verdacht habe er bereits vor knapp zehn Tagen gehört. Seit den 14 bekannten Infektionsfällen habe es keine weiteren Ansteckungen im Ort gegeben seines Wissens nach.

Es ist der zweite Delta-Nachweis im Kreis Segeberg

In Ellerau ist die Delta-Variante aber nicht das erste Mal im Kreis Segeberg nachgewiesen worden. Bereits vor einiger Zeit wurde die Virusmutation bei einem Reiserückkehrer nachgewiesen, wie der Kreis vergangene Woche mitteilte. Aber auch in diesem Fall konnte eine Ausbreitung verhindert werden, so Schröder.

Es sei jedoch nur eine Frage der Zeit, bis die Delta-Variante dominierend werde, und das dann natürlich auch im Kreis Segeberg. So wie es zuvor mit der britischen Variante passiert sei, die nun Alpha-Variante heißt. Davon zumindest gehen das Robert-Koch-Institut und führende Wissenschaftler derzeit aus.