Battal Karabulut bleibt nur die Hoffnung

Bad Segeberg/Bad Bramstedt

Alle zwei Wochen fährt der 63-jährige Battal Karabulut zur Polizeidirektion nach Bad Segeberg. Er will wissen, ob es etwas Neues über seinen Sohn Baris gibt. Aber es gibt nichts Neues. „Die Polizisten sind nett, aber die Antwort ist immer die gleiche. Es gibt keine neue Spur“, sagt Battal Karabulut. Er habe schon überlegt vor der Polizeidienststelle ein Zelt aufzubauen und zu demonstrieren. „Aber das bringt ja auch nichts.“

Die Ungewissheit schmerzt jeden Tag

Seit 42 Jahren ist Battal Karabulut in Deutschland, seit 37 Jahren arbeitet er in einer Sattlerei und Polsterei in Tensfeld. Er sitzt in der kleinen Stube hinter der Werkstatt. Seine Stimme klingt nicht aufgeregt, sie klingt erschöpft. Müde von der Verzweiflung, die ihn jeden Tag heimsucht. „Diese Ungewissheit ist das Schlimmste, was es im Leben gibt. Es ist so schmerzhaft wie eine Schallplatte aus Schleifpapier im Kopf. Sie dreht und dreht sich jeden Tag“, sagt der Mann mit den grauen Haaren und den kleinen, traurigen Augen. Zur Arbeit geht er, um sich abzulenken. Am Nachmittag fährt er dann zu seiner Frau in die Wohnung nach Bad Bramstedt. „Sie braucht mich, und ich brauche sie. Wir geben uns gegenseitig Halt, sonst kippen wir um.“

Am 18. März verschwindet der Sohn

Am 17. März sieht Karabulut sein einziges Kind zum letzten Mal. Baris ist mit seiner Freundin zu Besuch in Bad Bramstedt, sie essen zu Abend, machen Späße. „Er war nicht aufgeregt. Da war nichts Besonderes“, erinnert sich der Vater. Am 18. März wollte der 32-jährige Baris in Hittfeld bei Hamburg, wo er wohnte, mit seiner Freundin und der Oma essen gehen. Zuvor wollte er Freunde in Bad Segeberg besuchen. „Gegen 19 Uhr hat seine Freundin mich angerufen und gesagt, dass Baris sich nicht mehr meldet“, sagt der Vater. Gegen ein Uhr nachts wird der 63-Jährige schließlich unruhig und hinterlässt eine Sprachnachricht auf dem Handy seines Sohnes. „Egal, wo Du jetzt bist. Bitte melde dich.“ Aber Baris meldet sich nicht mehr.

Die Freundin findet das Auto

Am nächsten Tag rät sein Chef in der Sattlerei ihm, zur Polizei zu gehen. Auf dem Weg dorthin meldet sich die Freundin. Sie konnte das Handy von Baris orten. Am Nehmser See. Sofort eilt der Vater dorthin. Das Auto seines Sohnes steht verschlossen auf einem Parkplatz, das Handy liegt eingeschaltet im Handschuhfach. „Dann ist die Polizei gekommen. Vier Tage haben sie den ganzen See abgesucht. Aber Baris war nicht dort.“ Es wird extra eine Ermittlungsgruppe gegründet, aber ohne Erfolg. „Sie haben gesagt, er habe vielleicht etwas mit kriminellen Leuten zu tun gehabt. Doch davon habe ich nie etwas gemerkt. Das hätte ich ja auch sofort gestoppt“, sagt Battal Karabulut. „Wir hatten ein gutes Verhältnis, er hat sich bei mir immer gut benommen.“ Baris habe sechsmal am Tag seine Mutter angerufen und ihn immer am Feierabend. „Er ist mein Kind. Ich hätte doch gemerkt, wenn er etwas hat.“

Von Baris Karabulut fehlt jede Spur. Quelle: E-Mail-LN-Redaktion

Sogar das türkische Fernsehen sucht den Vermissten

Battal Karabulut und seine Frau haben alles versucht. Sie haben sogar im türkischen Fernsehen nach ihrem Sohn suchen lassen. Der Vater ist zu Wahrsagern und Astrologen gegangen. „Die sagen, dass er noch lebt. Aber die Polizei sagt, das sind nur Scharlatane. Doch wenn er tot ist, wo ist dann seine Leiche? Die Polizisten haben doch am See alles durchsucht“, fragt der Vater. Was glaubt er selbst? „Ich weiß es nicht. Ich denke alles, mal positiv, mal negativ.“

Zeugenaufruf Baris Karabulut wird seit dem 18. März 2019 vermisst. Sein schwarzer VW Golf IV mit dem Kennzeichen SE-EQ 284 und sein Mobiltelefon wurden an der Badestelle am Nehmser See gefunden. An dem Tag seines Verschwindens hielt er sich unter anderem auch in Bad Segeberg und Umgebung auf. Ein Verbrechen kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen können sich an die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter Telefon 04551/8840 oder den Polizeinotruf 110 wenden.

Suchanzeige auf dem Auto soll helfen

Zur Freundin hat die Familie keinen Kontakt mehr. Er habe gehört, dass sie mittlerweile einen neuen Freund habe, sagt der 63-Jährige. Und die Polizei hat die Ermittlungsgruppe aufgelöst, die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen. „Aber es gibt keine neuen Erkenntnisse oder Ansätze. Baris Karabulut gilt weiter als vermisst“, sagt Polizeisprecher Steffen Büntjen. Der Vater hat vor vier Wochen noch einen letzten Versuch unternommen. Er hat die Scheiben des Autos seines Sohnes mit einer großen Suchanzeige und Fotos von Baris beklebt. „Wir stellen den Wagen jetzt an jede Ecke in Bad Segeberg“, sagt Karabulut. Zuletzt habe man ihn direkt vor dem Eingang der Karl-May-Spiele abgestellt, weil dort bei jeder Vorstellung Tausende Menschen vorbeikommen. Doch die Hoffnung wurde bisher nicht erfüllt. „Es hat sich niemand gemeldet“, sagt der Vater traurig.

Die Zeit hilft nicht

Die Wochen und Monate, die vergangen sind, haben keine Linderung gebracht. „Es wird nicht besser“, sagt Karabulut, „ich bete morgens, ich bete abends und frage mich jeden Tag, was passiert ist.“ Zu Hause hat Karabuluts Frau all die Bilder ihres Sohnes in seinem ehemaligen Kinderzimmer aufgestellt. Die Gedanken an Baris sind immer da, eine Ablenkung gibt es für das Paar nicht. Der Vater schaut sich ein Video seines Sohnes auf seinem Smartphone an. Ein HipHop-Lied ist zu hören. Sein Sohn lacht fröhlich und tut so, als würde er den Song singen. Karabulut schaut vom Handy auf. „Es gibt nur eines, was mir hilft“, sagt er. „Ich will meinen Sohn wieder haben. Tot oder lebendig. Sonst finde ich keine Ruhe mehr.“

Von Sven Wehde/ LN