Der Mann für gewisse Bäume

Alveslohe

Und dann muss Dr. Andreas Schröder häufig erwidern, dass auch das Fällen eigener Bäume Regeln unterworfen ist. „Ich erkläre das immer, versuche Streit zu vermeiden“, sagt der 47-jährige Landwirt, der aus Gründen des Umweltschutzes gegen das geplante Trainingsgelände für Motorsport-Motorradfahrer in Kaltenkirchen ist.

Für fünf Jahre wiedergewählt

Der Doktor der Agrarwissenschaften bewirtschaftet in seinem Heimatdorf einen 500 Hektar großen Hof, baut auf dem Pachtland Getreide an. Gerade wurde er für weitere fünf Jahre als Naturschutzbeauftragter der Gemeinde bestätigt. „Einstimmig“, wie Bürgermeister Peter Kroll erklärt. Das zeige aus seiner Sicht, wie zufrieden alle Fraktionen mit der Arbeit seien. Und Schröder macht seine Tätigkeit Spaß. „Der Kontakt zu Menschen und ihnen zu vermitteln, wie wichtig zum Beispiel der Erhalt der Bäume ist, bereitet mir Freude.“ Für viele ändere sich leider ihr Verhältnis zur Natur, wenn es die eigenen Belange betreffe, hat Schröder beobachtet. Wer nicht einsichtig ist, dem müsse man auch schon mal mit Gesetzesparagrafen kommen. „Das hilft dann nichts.“ So könne eben nicht ein Baum mit einem Durchmesser ab 60 Zentimetern einfach abgesägt werden. Schließlich gebe es eine Baumschutzsatzung, in der auch die ortsbildprägenden Bäume erfasst sind.

Kein Verständnis für MSC-Gelände

Das Schutzgut Baum ist für Schröder ganz wichtig. Deshalb hat er auch kein Verständnis dafür, dass im Nachbarort Kaltenkirchen Wald für eine Motorsport-Trainingsfläche abgeholzt werden soll. „Der Bau solcher Anlagen ist nicht mehr zeitgemäß. Zudem werden sogar Pflanzen und Tiere beeinträchtigt, die auf der Liste der gefährdeten Arten stehen, vom Lärm einmal ganz abgesehen“, führt Schröder aus. „Deshalb haben wir uns auch als Nachbargemeinde schon lange gegen das Kaltenkirchener Projekt ausgesprochen“, ergänzt Bürgermeister Kroll.

Im Einzelfall abwägen und entscheiden

Das Augenmerk von Schröders Arbeit liegt aber natürlich im Dorf. 25 bis 30 konkrete Fälle werden in der Regel im Jahr an ihn herangetragen. Er versteht sich als Schnittstelle zwischen Bürgern und Verwaltung. Und meist geht es um Bäume. „So verursachen zum Beispiel welche auf öffentlichem Grund zu viel Schatten oder erzeugen zu viel Laub, das auf private Grundstücke fällt.“ Hier müsse dann nach einer Ortsbesichtigung im Einzelfall abgewogen und entschieden werden, was zu tun ist. Gerade beschweren sich Bürger der Eichenstraße, dass Äste des gemeindlichen Knicks zu groß geworden sind und in ihre Carports wachsen. Zusammen mit dem Bürgermeister hat sich Schröder umgesehen. Fazit: „Hier muss Abhilfe geschaffen werden.“

An Bebauungsplänen beteiligt

Regelmäßig begutachtet er die örtlichen Bäume auf Gemeindegrund, um festzustellen, wo etwa ein Pflegeschnitt nötig ist. „Und wir beteiligen unseren Naturschutzbeauftragten grundsätzlich bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, wenn dabei in die Natur eingegriffen werden soll“, so Kroll. „Das hat sich bewährt.“