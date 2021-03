Bad Segeberg

Dieses Datum haben das Bauamt und die Ordnungsabteilung im Rathaus am Dienstag bekannt gegeben. "Damit die Geschäfte und Wohnungen auch während der Arbeiten jederzeit erreichbar bleiben, erfolgt die Umbaumaßnahme in vier Bauabschnitten." Außerdem solle auch der Bad Segeberger Wochenmarkt mittwochs und sonnabends durchgehend stattfinden. Für die Marktbeschicker und ihre Stände würden alternativ Ausweichmöglichkeiten im Umfeld des Platzes gesucht.

Bauzeit beträgt neun Monate

Insgesamt werde mit einer Bauzeit von etwa neun Monaten gerechnet, sofern es die Witterung zulasse. Während der Bauarbeiten, die unter anderem eine komplette Barrierefreiheit des Geländes zum Ziel haben, seien allerdings bisweilen einige Zufahrts- und Verkehrsänderungen notwendig. "Zum Beispiel werden auf dem Kirchenparkplatz für die erste Bauphase einige Stellplätze benötigt, im Seminarweg werden gegebenenfalls zwei Stellplätze für die Baustelleneinrichtung gesperrt." In Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben müsse der Busverkehr im Seminarweg darüber hinaus voraussichtlich während der Bauphasen zwei bis vier – also mehrere Monate lang – umgeleitet werden.

Marktleute und Anlieger informiert

Sowohl die Anlieger als auch die Marktleute hätten bereits ein Informationsschreiben mit den wesentlichen Details erhalten, heißt es. Der Unternehmerverein "Wir für Segeberg" habe zudem ergänzend für einen Informationsaustausch via Videokonferenz gesorgt. "Bei weiteren Rückfragen stehen die Mitarbeiter der Stadt Bad Segeberg zur Verfügung."

Projekt stand lange auf der Kippe

Dass es jetzt mit der ehrgeizigen Umgestaltung des Areals tatsächlich losgeht, war lange alles andere als sicher. Über Monate hatten sich Teile der Stadtvertretung und Bürgermeister Dieter Schönfeld gründlich in der Frage verhakt, ob und welcher Höhe die Anlieger an den Investitionskosten beteiligt werden sollen.

Die Verwaltung mit Bauamtsleiterin Antje Langethal hatte mehrfach eindringlich darauf verwiesen, dass weitere Verzögerungen die bereits zugesagten Fördergelder gefährden würden. Dabei ging es um eine Summe in Höhe von 488.000 Euro. Insgesamt kostet das Projekt rund 976.000 Euro. Am Ende wurde der Anteil an den Ausbaukosten dann von ursprünglich 85 Prozent auf nur noch 51 Prozent gesenkt. Die CDU-Fraktion hatte ursprünglich sogar 42,5 Prozent gefordert. Schließlich sperrte sich nur noch die Freie Wählergemeinschaft BBS, die ganz generell gegen diese Art der Finanzierung über Beiträge ist. Der BBS favorisiert ein Umlagemodell auf alle Einwohner.

Anlieger zahlen weniger als geplant

Der neue Beitrag soll laut Mehrheitsvotum zukünftig für die gesamte Fußgängerzone gelten. "Dort haben wir ein Alleinstellungsmerkmal", hatte SPD-Stadtvertreter Joachim Wilken-Kebeck argumentiert, es werde dort gewohnt und gearbeitet. Die CDU hatte vor allem darauf verwiesen, dass es sich in diesem Bereich fast ausschließlich um Geschäftshäuser handelt, deren Nutzer aktuell durch die Corona-Pandemie ohnehin besonders belastet seien.

Empörung über gefällte Zierkirschen

Obwohl ebenfalls lange angekündigt, sorgt unterdessen ein anderer Aspekt der Sanierung für Empörung und Unverständnis: das Fällen fast aller Bäume. Zuletzt hatten Mitglieder der Grünen gegen die aus ihrer Sicht unnötige Maßnahme mit einer Mahnwache protestiert. "War das wirklich notwendig?", so ihre öffentlich gestellte Frage. "Angeblich waren die Bäume krank; Experten meinen jedoch, sie wurden nicht vernünftig gepflegt." Stadtbäume litten generell unter dem verdichteten Boden, Trockenheit, Umweltverschmutzung. Mit entsprechenden Maßnahmen, das meinen zumindest die Grünen, hätte das Abholzen wohl verhindert werden können.

Das hatten die Verwaltung und die Planerin stets bestritten: Die Bäume müssten weg, weil sie krank seien, außerdem seien sie für den Standort ungeeignet. Gepflanzt werden sollen nun sieben Vertreter robusterer Arten, etwa Felsenbirne oder Hopfen.