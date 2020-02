Der ehemalige „Traumschiff“-Kapitän heuert am Kalkberg an: Sascha Hehn ist als „Der Ölprinz“ der Titelschurke im neuen Abenteuer der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Als resolute Treckführerin Rosalie Ebersbach wurde Katy Karrenbauer („Hinter Gittern“) verpflichtet.