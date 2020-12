Von Gerrit Sponholz

Rettungsassistent Alexander Schubert (links) und Rettungssanitäter Bastian Danker von der RKiSH hatten zu Beginn der Epidemie den Wagen an der Treuburger Straße in Kaltenkirchen stationiert. In der Stadt wird eine Wache nahe der A7 neu gebaut und auch eine Ausbildungsakademie. Quelle: Nicole Scholmann