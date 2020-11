Sie war in den letzten Jahren der Aufreger schlechthin im Advent in Bad Bramstedt: die bunt beleuchtete Weihnachtstanne auf dem Bleeck. In diesem Jahr wird sie weiß erstrahlen, hat Bürgermeisterin Verena Jeske entschieden. Aber die bunten, überwiegend blauen Lichter kommen dennoch zum Einsatz.