Seit Freitag vor dem vierten Advent wird die Auferstehungskirchen in Nahe täglich von 16 bis 24 Uhr in wunderschönes warmes Licht gehüllt. Damit möchte die Kirche in der schweren Pandemie-Zeit den Menschen eine kleine Freude bereiten. Es wird schließlich nicht mehr viele Präsenz-Gottesdienste geben.