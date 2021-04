Auch 2021 wird es in Bad Bramstedt kein Fest der Fleckensgilde von 1560 geben. Der Vorstand hat beschlossen, das traditionell Pfingsten stattfindende Fest erneut wegen der Corona-Pandemie abzusagen. Ebenso die Vogelschützengilde, in der nun Florian Schiefer noch ein weiteres Jahr der König bleibt.

Von Einar Behn