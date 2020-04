Firma entwickelt wichtige Laborsysteme

Kaltenkirchen

Seit Beginn der Corona-Krise herrscht in den Laboren weltweit Hochbetrieb. Um die eingehenden Proben schnell und sauber zu testen, müssen die Laboranten effizient und unter Hochdruck arbeiten. Hilfe bietet an dieser Stelle ein Probenröhrchen-Sortierer, wie ihn auch die Kaltenkirchener Firma T&O Labsystems herstellt.

Auch Corona-Proben laufen über die Geräte

Allerdings sind diese Geräte hauptsächlich für Blut- und Urinproben hergestellt worden. Bei den Corona-Tests werden Abstriche aus dem Rachen genommen. "In einigen Laboren in Deutschland haben wir dahingehend unsere Sortiergeräte schon nachgerüstet", sagt Tom Lorenzen, Gründer, Geschäftsführer und Entwickler bei T&O. Auch Corona-Proben können dort schon über seine Geräte laufen. Effizient und flächendeckend zum Einsatz kommen diese aber vor allem, wenn es in Zukunft darum geht, Corona-Antikörper im Blut nachzuweisen.

Anzeige

"Unsere Geräte sind nicht für Pandemien gebaut", sagt Tom Lorenzen: "Aber sie schaffen Kapazitäten." Denn die Sortiermaschine nimmt den Laboranten viel unnötige Arbeit ab: Probenröhrchen werden als Schüttgut in das Gerät geschüttet, dort gescannt, sortiert und in die sogenannten Racks gesteckt. Von dort aus müssen sie nur noch entnommen und bearbeitet werden.

Weitere KN+ Artikel

Mit 50 nochmal neu gestartet

2009 hat alles begonnen. Tom Lorenzen, damals 50 Jahre alt, befand sich damals in einem "Karriere-Knick", wie er sagt. Seinen Job als technischer Leiter in einem Unternehmen, das ebenfalls Laborsysteme produzierte, kündigte er. Ein Kollege ermutige ihn dann, selbst etwas in dieser Richtung zu machen. Das tat er. Alles begann in einer leeren Halle in Hamburg. "Damals entdeckte ich meine große Leidenschaft, Ideen zu entwickeln", erzählt Lorenzen. Er begann zu tüfteln, das erste Gerät entstand. "2010 haben wir die ersten Laborsysteme vertrieben, nach Brasilien und in die Türkei." Deutschland habe sich erst etwas gesträubt, mittlerweile ist das anders. 2015 zog der Kisdorfer mit der Firma nach Kaltenkirchen.

Mitarbeiter sind Freunde und Bekannte

"Weltweit haben wir mehr als 300 Systeme installiert", sagt Lorenzens stolz. In Dänemark hat das 22-köpfige Unternehmen sogar eine kleine Niederlassung. Seine beiden Söhne Dennis (28) und Dave (31) haben vom ersten Tag an mitgearbeitet und sind jetzt gleichgestellte Geschäftsführer. "Es ist komplett paritätisch bei uns und es klappt super", sagt Tom Lorenzen. Die meisten Angestellten sind unter 30 und Freunde, Bekannte oder Verwandte der Familie Lorenzen. Auch zwei Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan gehören zum Team. Ein harmonisches und freundschaftliches Arbeitsklima ist dem Dreiergespann wichtig.

Es wird weiter getüftelt

Während die Söhne das Geschäft im Auge behalten, tüftelt Technik-Ingenieur Tom Lorenzen an weiteren Produkten: Ein Rohrpostsystem für die Proben, ein Fließband und zuletzt hat er sogar einen Transport-Koffer entwickelt, der es ermöglicht, die Proben so wenig wie möglich zu berühren. Für diese Koffer-Technik hat Lorenzen sogar ein Patent. "Unsere Firma vergrößert sich demnächst, uns geht es gut", sagt Lorenzen. Kein Mitarbeiter muss in Kurzarbeit einige sind allerdings ins Homeoffice geschickt worden. So auch Sohn Dave. "Als Team B, falls wir wegen Corona ausfallen", erklärt der Vater.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr aus der Region lesen Sie hier