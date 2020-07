Bad Bramstedt

Nach der europäischen ÖPNV-Vergabeverordnung muss der Linienverkehr alle zehn Jahre ausgeschrieben werden. Aufgabenträger ist der Kreis Segeberg, der mit der Abwicklung die SVG (Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft der Kreise Dithmarschen, Pinneberg und Segeberg) beauftragt hat. Die schrieb den Linienverkehr, zu dem auch der Schulbusverkehr gehört, neu aus. Bis Ende Februar konnten Angebote abgegeben werden. Die Abgabefrist wurde nochmals verlängert, am Ende standen die Husumer Rohde Verkehrsbetriebe fest, ein Tochterunternehmen der Transdev GmbH mit Sitz in Berlin, die wiederum die Tochter der französischen Transdev ist. Mithin soll also ein ganz Großer der Branche zum Zuge kommen.

Autokraft klagt gegen Vergaberechtsverstöße

Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Auch die Autokraft hat sich um den Linienverkehr im Raum Bad Bramstedt beworben, unterlag aber. Das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn will jedoch Vergaberechtsverstöße festgestellt haben, wie eine Bahn-Sprecherin erklärte. Am 22. August wird darüber vor dem Oberlandesgericht verhandelt. Danach sind es nur noch drei Monate bis das neue Unternehmen den Busverkehr aufnimmt.

Das Kellinghusener Unternehmen "Die Linie" sieht sich in die Enge gedrängt. Das Unternehmen hat im Auftrag des Schulverbandes Bad Bramstedt schon Generationen von Schülern in den Schulbussen nach Bad Bramstedt gebracht. Früher gehörte es der Familie Storjohann, die seit 1997 mit dem Unternehmen "Die Linie" verbunden ist. 2007 schied die Familie aus, "Die Linie" übernahm den Anteil, der Firmensitz wurde von Schenefeld nach Kellinghusen verlegt.

Personalübernahme war nicht vorgesehen

Der Schulbusverkehr ist im Raum Bad Bramstedt in den Linienverkehr integriert, sodass beides von "Die Linie" betrieben wird. Zwölf Fahrer sind dafür im Einsatz, was aus ihnen wird ist unklar. "Noch haben wir niemandem gekündigt", sagt Geschäftsführer Lutz Rathje. Wann sein Unternehmen die Buslinien abgehen muss, hänge von Dauer und Ausgang des Gerichtsverfahrens ab. Wenn neu ausgeschrieben werden muss, wird das Kellinghusener Unternehmen die Linien vorerst weiter betreiben.

In der Ausschreibung der SVG waren eine Vielzahl von Bedingungen genannt. Beispielsweise sollen die Busse WLAN bieten und über Farbmonitore verfügen. Auch der Euro-6-Abgasnorm müssen sie entsprechen. Das alles wäre kein Problem, sagt Rathje. "Wir müssen ohnehin die Busse auswechseln." Was aber nicht in den vom Segeberger Kreistag beschlossenen Bedingungen steht, ist eine Verpflichtung zur Personalübernahme durch das neue Unternehmen. Die SPD hatte das im September letzten Jahres zwar beantragt, bekam dafür aber keine Mehrheit. "In anderen Kreisen ist das durchaus üblich", sagt Rathje. "In Segeberg leider nicht."

