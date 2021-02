Ellerau

Dazu gehört auch, durch Vorfahrtsänderungen eine deutliche Geschwindigkeitsreduzierung der aus Alveslohe und Henstedt-Ulzburg in den Ort einfahrenden Fahrzeuge zu erreichen. "Uns ist klar, dass wir dazu Genehmigungen von Kreis- und Landesbehörden brauchen, aber wir möchten jetzt die Sache anschieben", sagt Bürgermeister Ralf Martens vom Bürgerverein (BVE).

Der Bürgerverein, der mit zehn die Hälfte der Ellerauer Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter stellt, hat das Gesamtkonzept erarbeitet, von dem ein Teil nach intensiver Diskussion verabschiedet wurde. "Um den Rest werden wir uns bei der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung kümmern, sodass dann alles unter Dach und Fach ist", kündigt Martens an.

Innerörtliche Ringstraße geplant

Als Kernstück bezeichnet der Bürgermeister dabei eine Art innerörtliche Ringstraße an den Außengrenzen, die mit "flankierenden Maßnahmen teils verkehrsberuhigt" ausfallen soll. Um dann dem Busverkehr mit sechs Haltestellen auf dem Ring trotzdem eine zügige Fahrt zu gewährleisten, seien Vorfahrtsänderungen nötig. Deshalb sieht das Konzept eine abknickende Vorfahrt im Bereich Berliner Damm / Dorfstraße vor, um Wartezeiten zu vermeiden. Die weitere Folge: Autofahrer aus dem Nachbarort Alveslohe müssten viel früher abbremsen und würden deshalb deutlich langsamer und vorsichtiger nach Ellerau einfahren.

Dieses Prinzip soll nach dem Willen der Planer auch im Einmündungsbereich Dorfstraße / Moortwiete gelten, sodass Autofahrer, die aus Richtung Henstedt-Ulzburg über die Kadener Straße nach Ellerau wollen, hier ebenfalls ihr Tempo reduzieren müssen, weil sie keine Vorfahrt mehr haben. Um das Unfallrisiko an diesen künftig abknickenden Vorfahrten zu minimieren, sollen an den Zufahrten aus Alveslohe und Henstedt-Ulzburg in gebührendem Abstand zudem Tempo-70-Regelungen eingeführt werden, "damit die Autos nicht mehr mit 100 km/h auf Ellerau zufahren", so Martens. Im Bereich Moortwiete / Buchenweg soll die dritte abknickende Vorfahrt eingerichtet werden.

Mehr Tempo 30 im Ort

Ferner soll auf einigen innerörtlichen Straßen künftig Tempo 30 gelten, die schon bestehende Zone vor der Grundschule an der Dorfstraße verlängert werden. Auch an die Verbreiterung einzelner Fuß- und Radwege ist gedacht. Und damit der Schwerlastverkehr nicht mehr durch die Wohngebiete fahren kann, soll die Moortwiete nur noch für Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen Gesamtgewicht zugelassen sein.

Ob und wann das neue Verkehrskonzept umgesetzt werden kann, hänge an vielen Faktoren wie zum Beispiel an den "behördlichen Genehmigungen und natürlich am Geld". Doch für den Bürgermeister ist entscheidend: "Irgendwann muss man doch mal anfangen, sich Gedanken zu machen. Und deshalb sind wir jetzt dabei, den Willen der Gemeinde Ellerau zu artikulieren."