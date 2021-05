Leezen

Das DRK will die Eltern und Kinder auf dem Dorfplatz am Dienstag, 1. Juni, ab 12 Uhr während einer Einführungsveranstaltung informieren, teilte Richard Buchholz vom DRK-Kreisverband mit. Auch dann sollen Eltern ihre Kinder anmelden können.

Besucher der Info-Veranstaltung müssen sich anmelden bei Valeria Leiberova. Sie leitet schon die Kita Fredesdorfer Mäusekinder und wird auch die Waldkita Wiesenstrolche führen: Telefon 04558/981980 oder E-Mail v.leiberova@drk-segeberg.de.

Tummeln im Schutzgebiet mit Wasserbüffeln

Die Kinder sollen "zwischen Wasserbüffeln und der Leezener Au-Niederung und Handwäldern" die Natur als Lern- und Spielplatz erleben können, wirbt das DRK. "Nur bei extremen Wetterbedingungen steht das Budörphus auf dem Dorfplatz zur Verfügung."

Die DRK-Pädagogen wollen mit den Kindern Hütten bauen, Spielzeuge aus Dingen der Natur werkeln, und über Bäume, Sträucher, Gräser und Tiere informieren. Abseits der Zivilisation sollen die Kinder Teamarbeit, Zusammenhalt und Ideenreichtum entwickeln.

Kinder lernen in Natur Vieles

Die Kinder würden lernen, mutig vorauszugehen, neugierig zu sein, zu entdecken, die Sprache zu schulen. "Und der Stresspegel sinkt durch weniger Lärmbelastung als in geschlossenen Räumen." Zudem würde das Immunsystem gestärkt.

Die Kinder benötigten wetterfeste, warme Kleidung, ein Paket mit Essen und Getränken, Schutzmittel gegen Zecken und Mücken, Spaß am Entdecken, Lust an Bewegung und Neugier auf die Welt. 16 Kinder zwischen drei und sechs Jahren werden aufgenommen, sagt Buchholz. Maximal acht Kinder wird je eine der beiden pädagogischen Kräfte betreuen.

Waldkita nicht für jedes Kind geeignet

"Eine Waldkita ist nicht für jedes Kind geeignet", sagt Buchholz. "Etwa nicht für nach innen gerichtete, verschlossene, nicht eigenständige und nicht kreative Kinder." Eltern sollten sich deshalb vorher genau informieren. Aufgenommen werde nach der Reihenfolge der Anmeldungen.

Eltern finden die nötigen Informationen und Formulare auf der Internetseite des DRK-Kreisverbandes: www.drk-segeberg.de, dann durchklicken durch "Angebote", "Kindertageseinrichtung", herunterscrollen zu "Kita Wiesentrolche Leezen", "Konzeption/Download".

Waldkita nur halbtags geöffnet

Geöffnet haben wird die dauerhaft eingerichtete Waldkita von 8 bis 13 Uhr. Wo die Sammelstelle bei Start und Ende liegt, wird noch geklärt, sagt Richard Buchholz vom DRK-Kreisverband, dessen Leezener Projekt die erste Waldkita unter allen 16 DRK-Kitas sei.

Bei schlechtem Wetter dürfte es das Budörphus sein, sonst an einem noch zu wählenden Eingang zum großen Naturschutzgebiet Leezener Au zwischen Neversdorfer See und Mözener See. Unter anderem grasen dort in Gehegen auch Wasserbüfel, um seltene Pflanzenarten zu erhalten. Auch andere Robustrinder wie Galloways und Highland Cattles betätigten sich schon als vierbeinige Naturschützer.

Leezen braucht dringend Kita-Plätze

Für die herkömmliche Weidewirtschaft oder andere landwirtschaftliche Nutzung ist der Boden zu moorig. In der Leezener-Au-Niederung war in dem Projekt der Kurt-und-Erika-Schrobach-Stiftung und des Gewässerpflegeverbands Mözener Au seit 2005 ein Naherholungsgebiet entstanden.

Die Gemeinde Leezen braucht dringend neue Betreuungsplätze. Eine nicht repräsentative Umfrage in der Gemeinde zur Ortsentwicklung hatte den Bedarf an Kinderbetreuung gezeigt. In 171 ausgewerteten Fragebögen gaben 148 Bürger an, dass ein Ausbau der Kinderbetreuung unabdingbar, sehr notwendig oder notwendig sei.

Kita Regenbogen erweitert

Die kirchliche Kita Regenbogen erweitert derzeit. Kita-Leiterin Ulrike Worbs hofft, dass der Ausbau bis Ende 2021 fertig ist. Dann sind zehn neue Krippenplätze möglich und könnten 112 Kinder betreut werden. "Es gibt aber sehr viele Anmeldungen", sagt Worbs. Das liege sicher auch den neuen Baugebieten, in die Familien ziehen.

Für das neue Kita-Jahr ab Sommer dieses Jahres ist die Planung in der Kita Regenbogen fast schon abgeschlossen, für August 2022 laufen auch schon die Vorbereitungen. Im November dieses Jahres will Worbs 80 Prozent der Plätze für die Zeit ab 2022 vergeben. "Ich habe auch schon Eltern, die Kinder für 2024 anmelden wollen." Und manche, die schon vor der Geburt des Kindes sich einen Platz sichern möchten. Das sei aber in der Kita nicht möglich, sagt Worbs.

Kitas wollen zusammenarbeiten

Es tue ihr in der Seele weh, wenn sie Eltern absagen müsse. Insofern sei sie über die neue Waldkita froh, und außerdem belebe Konkurrenz das Geschäft. Beide Seiten hätten schon miteinander gesprochen, sagt Worbs. "Wir freuen uns auf die Kooperation."