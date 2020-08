Kaltenkirchen

Um das zu ergründen, hat die Stadtverwaltung am Montagabend den Ausschussmitgliedern einen Beschlussvorschlag vorgelegt: Ein Fach-Ingenieurbüro soll in Sachen Klimaschutzkonzept, welches es für Kaltenkirchen für die Schulen und Sporthallen seit 2011 gibt, eine Fokusberatung durchführen. Kosten: 18000 Euro.

18000 Euro für Komplettberatung

Bereits im November vergangenen Jahres hatte der Klimaschutzbeauftragte des Kreises Segeberg dem Umweltausschuss erläutert, worum es sich bei einer Fokusberatung handelt. Der Ausschuss hatte sich damals mehrheitlich für die Durchführung einer solchen Beratung ausgesprochen. In der aktuellen Sitzung sollten die Mitglieder entscheiden, ob es eine komplette Beratung (18000 Euro) oder nur eine abgespeckte Version für 6300 Euro geben soll. Zur Entscheidungshilfe war Ingenieurin Nicola Richter vor Ort, die eine kurze Einführung in ihre Arbeit als Klimaberaterin gab.

Klimamanager ja oder nein?

„Es gibt drei Beratertage. Am ersten geht es um den politischen Prozess: Was ist gewünscht? Was ist die Vision der Stadt für die Zukunft“, erklärte Richter. Und weiter: „Am zweiten Tag gibt es eine Einführung ins Klimamanagement.“ Dort könne auch entschieden werden, ob Kaltenkirchen einen Klimamanager einstellen will. „Klimaschutz muss in die Öffentlichkeit und ins Bewusstsein getragen werden, das wäre Teil des Jobs eines Klimamanagers“, so Richter. Im dritten Schritt gehe es darum, zu prüfen, wie viel CO2 jeweils in den städtischen Liegenschaften, im Gewerbe, im Verkehr und im Privatbereich ausgestoßen wird und wie dort Einsparungen erreicht werden können. In der weniger teureren Variante könnten lediglich die Rahmenbedingungen zum Klimaschutz erarbeitet werden.

Klimaneutralität steht zur Diskussion

Als Nicola Richter „Will Kaltenkirchen klimaneutral werden?“ in die Runde fragte, kam ein leises und bescheidenes „Nicht ganz“ als Antwort. Der Ausschussvorsitzende Thies Rickert (Pro-Kaki) fragte später, was Klimaneutralität überhaupt bedeute. Richter erklärte, dass eine Kommune klimaneutral ist, wenn es eine CO2-Null-Bilanz gibt, die das Klima also weder positiv noch negativ beeinflusst. Nach ihren Erläuterungen wurde im Ausschuss beraten und diskutiert.

Positivbilanz liegt im Trend

Julian Flak ( AfD) wollte wissen, ob es berechenbar ist, wie viele klimaneutrale Städte in der Größe Kaltenkirchens gebraucht werden, um das Weltklima zu retten. „Natürlich ist das berechenbar, ich weiß aber nicht, was das bringen soll“, entgegnete Richter. Flak bekam von Reinhard Bundschuh (Pro-Kaki) auch gleich sein Fett weg: „Wir wissen alle, dass Sie Gegner solcher Aktionen sind.“ Bundschuh unterstrich, dass vor allem Aufforstung ein sinnvolles Mittel zur Klimaneutralisation ist. Kim Markus Baer ( SPD) gab zu bedenken, dass „klimaneutral zu werden, längst nicht mehr ambitioniert ist“. Der Trend gehe zu Positivbilanzen.

Klimaschutz nicht nur öffentliche Aufgabe

Die FDP-Fraktion kam sogar mit einem schriftlichen Statement, das Eberhard Bohn vorlas. Die FDP sei der Überzeugung, dass klimaschonende Maßnahmen nicht allein eine öffentliche Aufgabe sind. Eine komplette Fokusberatung begrüße man zwar, von der Einstellung eines Klimamanagers hielten die Liberalen aber nichts. Außerdem wies Bohn in dem Statement darauf hin, dass seit 2011 schon viel in Sachen Klimaschutz getan wurde: „Wir sollten einfach weiterführen, was wir schon seit Jahren machen.“

Bürgermeister Hanno Krause erinnerte daran, dass seit 2011 viel Zeit vergangen sei und es mittlerweile neue Techniken und Möglichkeiten gebe, die CO2-Bilanz zu verbessern. Am Ende konnte mehrheitlich (ohne die Stimme der AfD) beschlossen werden, eine komplette Fokusberatung durchführen zu lassen. Die Mittel dafür werden im Haushalt 2021 bereitgestellt.

