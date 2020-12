Die Tausendfüßler Stiftung führt seit 2002 ein Mehrgenerationen-Angebot an zwei Standorten: Das Familienzentrum am Krückauring ist hauptsächlich Anlaufstelle für junge Familien und das Gemeinschaftshaus in der Schützenstraße spricht die älteren Bürger an. Ab Juli 2021 wird sich das ändern.