Ellerau

"Falls dies dann wegen Corona noch nicht möglich sein sollte, werden wir kurzfristig und spontan darauf reagieren, wie wir es auch während des Corona-Semesters getan haben." Das bedeutet, gegebenenfalls kleinere Kursformate anzubieten und dann die Gebühren entsprechend anzupassen.

Frauenliteratur

Rund 100 Kurse, Workshops oder Seminare sind im Programm - neben den bewährten Angeboten auch wieder diverse neue. Ein Literaturkreis lädt dazu ein, sich mit Frauen in der Literatur zu beschäftigen: Es geht quer durch die Epochen mit Romanen und Kurzgeschichten, in denen das Leben der Frau eine zentrale Rolle spielt. In gemeinsamer Runde tauschen sich die Teilnehmer über die gelesenen Bücher aus, die Dozentin moderiert und informiert zu Autoren und Hintergründen. Die Treffen finden 14-tägig statt, sodass in der Zwischenzeit gelesen werden kann.

Anzeige

Im kreativen Bereich sind verschiedene Acryl-Malworkshops im Programm, bei denen die Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung verschiedene Motive in Acryl zu malen lernen: Meer, Blumen, Tiere und Landschaften. Weiter geht es auch mit den Fotografie-Kursen. Dozent Andreas Pflug führt in die Finessen der Digitalfotografie ein. Besonders interessant ist der Kursus "Porträtfotografie", bei dem man lernt, ohne eine große Studioblitzanlage schöne Porträts zu fotografieren.

Weitere KN+ Artikel

Yoga und Meditatives Tanzen

Im Gesundheitsbereich gibt es künftig auch einen Yoga-Kursus am Vormittag. Mit Yin-Yoga-Workshops am Samstagvormittag startet man entspannt und gut gedehnt ins Wochenende, und beim meditativen Tanzen erfahren Teilnehmer Spannung und Entspannung, Ruhe und Bewegung gleichzeitig.

In Kleingruppen lernen die Teilnehmer im neu gestalteten EDV-Raum der VHS die Grundlagen von Word, Excel oder PowerPoint, außerdem bereichern Angebote wie "Meinen eigenen YouTube-Kanal erstellen" oder "Gestalten mit dem Grafik-Programm Canva" das Angebot.

Reise ins Havelland

Auch an die Kinder ist mit einem umfangreichen Programm gedacht: Es geht von Flöten- und Querflötenunterricht oder afrikanisches Trommeln über kreative Angebote bis hin zu Turnen und Kindertanz. Neben der beliebten Wellnessreise an die Ostsee bietet die VHS Ellerau auch ein Wellness- und Reiki-Wochenende im Havelland an.

Neu im Programm ist auch eine Kooperation mit der VHS Alveslohe: ein Informationstag über ein Kontaktstudium der Universität Hamburg, bei dem man bei freier Fächerwahl und ohne Zugangsvoraussetzungen Seminare und Vorlesungen aus allen Fakultäten der Universität zu besuchen kann.

Mehr aus der Region lesen Sie hier