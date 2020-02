Für die vier Bewerber Holger Diehr, Ulrike Schmidt, Valentin Deck und Sascha Klupp um das Bürgermeisteramt in Henstedt-Ulzburg brechen die letzten Tage des Wahlkampfes an, jetzt ist der Endspurt angesagt. Am Sonntag, 1. März, öffnen um 8 Uhr die Wahllokale.