Kreis Segeberg

Auslöser ist eine Verlängerung der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung der Landesregierung um Maßnahmen bei der Überschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Die bestehenden Allgemeinverfügungen des Kreises Segeberg sind nun ebenfalls verlängert worden und gelten ab Montag, 12. April.

Maskenpflicht in vier Städten des Kreises Segeberg

Die Regelungen zu Schulen und Kitas, für den Einzelhandel, Kultur und Freizeit sowie zu den Bereichen, in denen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist, bleiben somit bestehen. Die Regelungen zur Mund-Nasen-Bedeckung bleiben bis einschließlich den 9.

Mai 2021 wirksam. Im Fall von Zuwiderhandlungen werden Bußgelder fällig, teilt der stellvertretende Pressesprecher des Kreises Segeberg, Robert Tschuschke, am Samstag mit.

Der Kreis weist in diesem Zusammenhang auf die ausgewiesenen Bereiche in Bad Bramstedt (Innenstadt), Bad Segeberg (Fußgängerzone und Wochenmarkt), Kaltenkirchen (Grüner Markt und Holstenplatz) und Norderstedt (Plätze neben dem ZOB in Norderstedt-Mitte) eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Diese "Bedeckungszonen" sind beschildert.

Inzidenz muss sich in Segeberg erst stabilisieren

Die Maßnahmen bei der Überschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gelten bis einschließlich Sonntag, 18. April 2021. "Falls bis kommenden Mittwoch (14. April 2021) die SiebenTage-Inzidenz stabil unter 100 liegen sollte, werden das Gesundheitsministerium und der Kreis Segeberg die Situation neu bewerten und eine neue Entscheidung für die Folgewoche (KW 16) treffen" teilt Robert Tschuschke weiterhin mit.

Das sind die wichtigsten Regelungen

Der Kreis Segeberg gibt einen Überblick zu den wichtigsten, bis 18. April geltenden Regelungen: So dürfen sich bei privaten Zusammenkünften Personen eines gemeinsamen

Haushaltes nur mit einer weiteren Person treffen (Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit) – dies gilt im privaten und im öffentlichen Raum.

Die Notbetrieb-Regelung für die Kindertagesbetreuung bleibt bestehen. Auch für die Schulen gibt es keine Änderungen.

Dienstleistungen mit Körperkontakt sind nur zulässig, soweit die Kundin oder der Kunde eine Bescheinigung über ein negatives Testergebnis vom selben Tag oder vom Vortag in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus vorlegt oder vor Ort einen Test durchführt. Dies gilt nicht für medizinisch notwendige und pflegerisch notwendige Dienstleistungen sowie für die Haupthaar- und Nagelpflege.

Weiterhin Beschränkungen für den Sport

Sport ist nur wie zulässig, wenn er allein oder gemeinsam mit im selben Haushalt lebenden Personen oder einer anderen Person; außerhalb geschlossener Räume ohne Körperkontakt in festen Gruppen von bis zu fünf Kindern unter 14 Jahren unter Anleitung einer Übungsleiterin oder eines Übungsleiters betrieben wird.

Die Außengastronomie darf nicht öffnen. "Diese Regelung gilt zunächst für eine Woche", grenzt Tschuschke ein. Das Alkoholverbot im öffentlichen Raum bleibt weiter bestehen.

Auflagen für den Einzelhandel

Verkaufsstellen des Einzelhandels, die nicht den täglichen Bedarf abdecken, müssen schließen, vorbestellte Waren dürfen abgeholt werden (Click & Collect). Falls die Warenausgabe nicht außerhalb geschlossener Räume erfolgt, dürfen Kunden die Verkaufsräume nur einzeln betreten; Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr dürfen ihre Eltern begleiten.

Die Betreiber der Verkaufsstellen müssen dafür sorgen, dass wartende Kunden vor den Geschäften die Abstandsregelung einhalten können. Eine solche Regelung gilt auch für die Betreiber von Outlet-Centern oder Einkaufszentren für die Flächen außerhalb der Geschäfte.

Geöffnet hat alles für den "täglichen Bedarf"

Dagegen dürfen Verkaufsstellen des Einzelhandels für den täglichen Bedarf geöffnet bleiben,

dürfen aber nur von einer Person pro Haushalt betreten werden.

Dazu gehören Lebens- und Futtermittelangebote, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Poststellen, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte, Blumenläden, Gärtnereien, Gartenbaucenter, Baumärkte, Buchläden sowie Lebensmittelausgabestellen (Tafeln).

Theoretischer Unterricht von Fahrschulen ist nur als Fernunterricht möglich. Bei Präsenzangeboten der Kinder- und Jugendhilfe wird die Gruppengröße auf fünf Personen begrenzt. Hundeausbildung ist nur noch für Gruppen mit bis zu fünf Personen möglich.