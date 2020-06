Die Bürgermeister der drei Anliegergemeinden des Neversdorfer Sees staunen. Sie mussten ihre Naturbadestellen wegen der Coronabeschränkungen schließen. Und lasen bei KN-Online, dass das Strandbad Ihlsee in Bad Segeberg dagegen öffnen darf. Grund: Beide haben die Landesverordnung falsch verstanden.

Diesmal Neversdorfer See

Diesmal Neversdorfer See - Schon wieder: Badestellen irrtümlich zu

Von Gerrit Sponholz