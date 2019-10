DRK rüstet Kitas mit Tablets aus

Kreis Segeberg

„Die wird aber kein schöner Schmetterling“, ist Katrin Buchholz, Bereichsleitung der DRK-Kindergärten im Kreis Segeberg, etwas enttäuscht über das Suchergebnis über die farbenfrohe Raupe.

Katrin Buchholz ist verantwortlich für das Projekt zur Digitalisierung in den Kindergärten des DRK Segeberg. Neun Kindergärten mit 740 Kindern betreibt der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes aktuell.

Im nächsten Jahr kommt noch der Kindergarten Fredesdorf und eine neue Kita in Henstedt-Ulzburg mit sechs Gruppen hinzu, dann werden es 840 Kinder sein.

Wlan und Tablets zuerst in den Kitas in Bad Bramstedt und Kaltenkirchen

Im ersten Schritt der Digitalisierung sind die Einrichtungen in Bad Bramstedt ("Sommerland") und Kaltenkirchen ("Abtenteuerland") dran. „Wir richten das WLAN ein und fangen an die Mitarbeiter zu schulen“, erklärt Katrin Buchholz, die Termine im Oktober stehen bereits.

Die ersten Elterninformationen hat es schon gegeben. Dabei habe man sich auch mit kritischen Stimmen auseinandergesetzt, berichtet Katrin Buchholz. „Eine Sorge war, dass eine ganze Gruppe von Kindern nun um ein Tablet herumsteht und Videos guckt.“

So soll die Arbeit mit dem Tablet jedoch gar nicht aussehen. Es gehe um Einzelförderung. „Das Tablet soll ein reines Wissensmedium sein“, sagt Buchholz. So habe man schon einige Sorgen ausräumen können. Aber auch in der Mitarbeiterschaft gebe es kritische Stimmen gegenüber digitalen Medien generell.

Tablets in der Kita : Skepsis und Chancen

„Ich war anfangs auch skeptisch, ich habe selbst Kinder“, sagt Mirko Röthig, Leiter der Kita Räuberhöhle in Seth. Wie Kinder mit dem Handy spielen, das kenne er. Nach einem Workshop zum Thema sieht er das Projekt Digialisierung in der Kita differenzierter. Bei der pädagogischen Arbeit mit dem Tablet gehe es aber nicht ums Spielen, betont Röthig.

Zum Einen sollen die Geräte – zunächst eins pro Gruppe – die Arbeit der Mitarbeiter erleichtern unter anderem mit digitalen Dienstplänen und vereinfachter Dokumentation. Elterinformationen sollen digital verteilt werden. Mit Fotos und Videos soll die Entwicklung der Kinder auch für die Eltern festgehalten werden.

„Eltern bekommen sonst ja nicht mit, was ihre Kinder in der Kita machen“, erklärt Katrin Buchholz. „Das kann man wirklich wunderbar mit einem Tablet machen.“ Mittels einer App sollen Eltern dann auch leichter mit den Pädagogen kommunizieren können, etwa, um mitzuteilen, dass ein Kind später kommt oder vor dem Mittagessen abgeholt wird.

Aber auch in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern sollen die Geräte zum Einsatz kommen. „Wenn Kinder etwas entdecken, können die Pädagogen sofort darauf eingehen und dazu etwas raussuchen“, erklärt Buchholz. Wie bei der Raupe im Gebüsch.

Wenn Kinder eine Frage haben, könne man die Antwort recherchieren. „Dann muss man nicht mehr sagen: Weiß ich nicht.“ Die Kinder können ihre Entdeckungen auch Fotografieren und Filmen, ist die Idee. „Sie sollen die Bandbreite des Gerätes kennenlernen“, sagt Katrin Buchholz.

Digitalisierung : Kita Seth ist Anfang 2020 dran

In Seth soll die Digitalisierung im Januar und Februar beginnen, zusammen mit zwei weiteren Einrichtungen. Die Geräte für die ersten zwei Kindergärten befinden sich laut Buchholz derzeit im Test. In den Kitas sollen sie erstmals im November zum Einsatz kommen – nach den Mitarbeiterschulungen. Im Dezember folgt dann eine erste Auswertung, so der Zeitplan.

Für die Umstellung auf WLAN investiert das DRK zwischen 500 und 1000 Euro pro Kindergarten. Die Tablets werden zwischen 2500 und 4000 Euro pro Kita kosten – abhängig von der Anzahl der Gruppen. Zusätzlich müssen Lizenzen für Programme erworben werden, erklärt Katrin Buchholz.

Schon jetzt ist Seths Kindergarten-Leiter Mirko Röthig im Austausch mit der Schule, um herauszufinden, was diese eigentlich von zukünftigen Grundschülern im Hinblick auf die Technik benötigt, um darauf in Zukunft ebenfalls eingehen zu können.

Seine anfängliche Skepsis zum Einsatz digitaler Technik im Kindergarten ist inzwischen verflogen. „Man kann sich dem Fortschritt auch nicht entziehen“, sagt Röthig. Und das Beispiel der Raupe zeigt: „Da haben wir alle gleich etwas gelernt.“

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg.