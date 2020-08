Am Birkenring soll ein Outdoor-Park für Kinder und Jugendliche entstehen. Zusätzlich will Bad Segeberg bis 2025 rund 400.000 Euro in weitere Spielplätze investieren. Wo die Spielplätze zu finden sind, welche Geräte modernisiert und angeschafft werden sollen, sehen Sie in unserer interaktiven Karte.