Am Anfang war es eine fixe Idee, die Micheel hatte. Zum Stadtfest 2018 wollte der Inhaber der Agentur "Creativ-Event" ein Passagierschiff auf dem Großen Segeberger See fahren lassen. "Ich dachte damals an eine Dampfpinasse und hatte tatsächlich schon ein geeignetes Boot gefunden", berichtet der 53-Jährige.

Es gab sogar schon potenzielle Sponsoren

Der Museumshafen Oevelgönne aus Hamburg wollte seine "Mathilda" zur Verfügung stellen – gegen ein überschaubares Entgelt, für das der Unternehmer sogar schon potenzielle Sponsoren wie die Firma Möbel Kraft oder Unternehmer Bernd Jorkisch akquiriert hatte. "Zwölf Personen hätten so transportiert werden können", sagt Micheel. Seine Idee war, das zwölf Meter lange Schiff zwischen der Seepromenade und dem Anleger am Klüthseehof patrouillieren zu lassen.

Tatsächlich waren vor zwei Jahren die Pläne bereits so konkret, dass Micheel die Zustimmung des Angelvereins als Pächter des Großen Segeberger Sees eingeholt und auch die Stadtverwaltung ihr Okay gegeben hatte. "Es fehlte noch die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde, die diese aber wegen Bedenken des Naturschutzbundes nicht erteilen konnte", erläutert der Macher der RegioSchau und des Stadtfestes in Bad Segeberg.

Naturschutz stärker einbinden

Die Pläne verschwanden zunächst wieder im Schreibtisch – bis jetzt. "Schiffsfahrten, die es übrigens schon einmal auf dem See gegeben hat, könnten eine interessante Ergänzung des touristischen Angebots im Rahmen des Stadtmarketings werden", ist Micheel überzeugt. Sie würden das Gewässer als Naherholungsort weiter in den Fokus rücken, die mit hohem Aufwand sanierte Promenade beleben und ein neues charakteristisches Merkmal für Bad Segeberg werden.

"Wichtig wäre natürlich, die Umweltverträglichkeit noch genauer zu durchleuchten, damit auch der Nabu dem Projekt zustimmen könnte", betont der Geschäftsmann. Möglicherweise ließe sich der Antrieb des Bootes mit E-Mobilität verwirklichen – "vielleicht ja sogar mit klimaverträglichem Dampfimitat".

50.000 Euro für ein Dampfboot

Anders als zunächst erwogen, würde Micheel das Ausflugsboot während der gesamten Karl-May-Saison umher schippern lassen. "Schon vor zwei Jahren sinnierten unter anderem Manfred Quaartz, Dieter Fiesinger und ich im Spaß über Möglichkeiten, einen Betrieb des Schiffes einzurichten", berichtet der Unternehmer. Der Museumshafen hatte die "Mathilda" damals sogar zum Verkauf angeboten. "50.000 Euro sollte das Schiff kosten – ein Verein hätte gegründet werden können und durch diesen wäre ein kleiner Linienverkehr während der Urlaubssaison möglich", so Micheel.

Aus seiner Begeisterung für die Idee macht er keinen Hehl: "Gern würde ich dieses Projekt wieder angehen wollen." Einen ersten Schritt hat der 53-Jährige bereits unternommen: Auf Nachfrage habe ihm der Museumshafen Oevelgönne mitgeteilt, dass die Dampfpinasse gut in Schuss sei und grundsätzlich immer noch zum Verkauf stehen würde. "Für Gespräche mit den zu beteiligenden Stellen stünde ich gern zur Verfügung", sagt Micheel, der eigenen Angaben zufolge nach seinen Marketing-Vorschlägen bei KN-online in den vergangenen Tagen viele Gespräche mit Stadtpolitik und Wirtschaft zum Thema Stadtmarketing geführt hat.

Stadtvertreter diskutieren über Marketing

Am Dienstag müssen die 27 Stadtvertreter zunächst darüber abstimmen, ob die touristischen Aufgaben nach der geplanten Auflösung des Fremdenverkehrsvereins wieder an die Stadt übertragen werden sollen. Micheel regt an, im Folgeschritt zunächst einmal eine Steuerungsgruppe zusammenzustellen, die den künftigen Aufgabenbereich und eine Betriebsform festlegt. Der Unternehmer favorisiert das Modell eines städtischen Tochterunternehmens. Eine Überlegung, die zuvor bereits der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion, Torben Fritsch aufgeworfen hatte.

Neu wäre dies nicht: Bis Ende 2011 hatte es schon einmal eine " Stadtmarketing GmbH" in Bad Segeberg gegeben. Die Stadtvertretung hatte seinerzeit auf Betreiben von Bürgermeister Dieter Schönfeld ( SPD) allerdings die Auflösung beschlossen. Die Gesellschaft hatte ein jährliches Defizit von über 300.000 Euro eingefahren. Wird es einen zweiten Anlauf geben? "Wir werden mit unseren Fachleuten Vorschläge erarbeiten und noch in diesem Jahr vorstellen", kündigt CDU-Mann Fritsch an. Auch für den Fraktionsvorsitzenden der SPD in der Stadtvertretung muss etwas passieren: "Der Ausbau der touristischen Infrastruktur hat Priorität", sagt Dirk Wehrmann.

