Ein Stück Normalität ist zurück – so empfanden es viele Menschen, die sich am Montag nach drei Monaten Lockdown zum Einkaufsbummel wagten. Im Kaltenkirchener Modehaus Dodenhof herrschte reger Betrieb. "In der ersten Stunde haben wir 150 Kunden gezählt", berichtete Geschäftsleiterin Ulrike Lentzsch.