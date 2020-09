Bad Bramstedt

Rund 40 Teilnehmer waren der Einladung zur Bürgerwerkstatt in die Sporthalle gefolgt. Begleitet wird der Prozess vom Stadtplanungsbüro Langmaack und Lopitz aus Lübeck, das unter anderem auch schon in Wiemersdorf tätig war.

Aufgeteilt in vier Gruppen, durchliefen die Teilnehmer die Stationen Bebauung, Verkehr, Grün- und Freiraum sowie Angebote. Moderiert durch die Mitarbeiter des Stadtplanungsbüros wurden alle Ideen zusammengetragen. "Himmelsschlösser dürfen gebaut werden", ermunterte eine Mitarbeiterin die Hitzhusener.

So wurde zum Thema Bebauung von allen vier Gruppen mehr Wohnraum gewünscht. Und auch ein Mehrzweckhaus, in dem auch private Feiern möglich sind, stand weit oben auf der Wunschliste.

Eine Brücke soll das Dorf verbinden

Beim Thema Verkehr reichten die Wünsche von Verkehrsberuhigungen über Tempolimits, Zebrastreifen vor der Kita bis hin zur allgemeinen Sanierung der Straßen. Auch eine weitere Bramau-Überquerung wurde genannt, um " Hitzhusen alt" und " Hitzhusen neu" miteinander zu verbinden.

Zum Thema "Grün und Freiraum" notierten die Moderatoren mehrfach, dass ein Dorfzentrum fehle. Als Idee wurde vorgetragen, den Kanu-Anleger an der Au zum Mittelpunkt zu machen, mit Kiosk und Bänken. Auch das alte Feuerwehrhaus könnte mit einbezogen werden. "Man kann ja nicht jeden Tag an die Ostsee fahren", notierte ein Teilnehmer. Er wünschte sich eine Badestelle an der Bramau. Außerdem sollten Blühwiesen angelegt werden. In einem Gemeindewald könnten Bürger bei Hochzeiten und Geburten Bäume pflanzen, lautete eine weitere Idee.

Mehr Kultur im Dorfhaus

Unter "Angebote für die Dorfgemeinschaft" hatte das Dorfhaus hohe Priorität. Es sollte als zentraler Punkt für Nachbarschaftshilfe genutzt werden. Auch sollte es zu einer Kulturstätte werden und, wie schon beim Thema Bebauung genannt, für Familienfeiern zur Verfügung stehen. Das vorhandene, in den Neunzigerjahren gebaute Dorfhaus wird dafür möglicherweise nicht ausreichen.

Einig waren sich die meisten Teilnehmer, dass es keinen Bedarf an Geschäften gibt. Der sei durch das benachbarte Bad Bramstedt gut abgedeckt. Welche Probleme die Einrichtung eines Dorfladens mit sich bringt, habe sich in Weddelbrook gezeigt, hieß es. Trotz vielfacher Wechsel der Pächter und immer neuer Ideen, ist der Laden inzwischen endgültig geschlossen.

Viele der in der Bürgerwerkstatt gesammelten Ideen und Wünsche waren auch schon im Juli bei einer schriftlichen Umfrage geäußert worden. 579 Fragebögen waren verteilt worden. 271 Bürger beteiligten sich. Sie schickten 114 Bögen zurück.

Was wird das Schlüsselprojekt?

Wie geht es weiter? Bürgermeisterin Claudia Peschel erklärte: "Wir werden jetzt die Ergebnisse der Umfrage und der Bürgerwerkstatt auswerten. Daraus soll sich dann ein Schlüsselprojekt ergeben." In Großenaspe, in dem ebenfalls ein Dorfentwicklungsplan erarbeitet wird, ist das der Bau eines Multifunktionshauses gegenüber der Katharinenkirche. In Hitzhusen wird es möglicherweise ebenfalls auf ein solches Gebäude hinauslaufen.

Am Mittwoch, 4. November, soll die Auswertung in einer öffentlichen Abschlussveranstaltung vorgestellt werden, ehe sie in einen Dorfentwicklungsplan aufgenommen werden kann. Der ist Voraussetzung und Grundlage für die Bezuschussung des Schlüsselprojekts mit bis zu 750.000 Euro aus EU- und Landesmitteln.

