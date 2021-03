Trappenkamp

Auch unter den Mund-Nase-Bedeckungen, die in Zeiten der Corona-Pandemie nun einmal Pflicht sind, waren den anwesenden Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Trappenkamp am Montagnachmittag Stolz und Freude anzumerken, als sie Bürgermeister Harald Krille das neue Einsatzfahrzeug präsentierten. Rund 700.000 Euro kostet die "Drehleiter Automatik mit Korb", kurz DLAK.

Gefühlt ein Leichtgewicht

Gute 15,5 Tonnen wiegt das Fahrzeug der Firma MAN, das einen Aufbau der Firma Metz-Rosenbauer trägt. "Allein der Leiterarm wiegt etwa 2,5 Tonnen, der Korb allein etwa 200 Kilo", wusste der stellvertretende Wehrführer Dirk Mierau. Bei ihm und fünf weiteren Kameraden sitzen die technischen Daten, denn sie sind bereits geschult: Am Dienstag der Vorwoche ging es zum Hersteller nach Karlsruhe, und erst nach eingehender Unterweisung am Freitag zurück.

"Die Kameraden sind Multiplikatoren und werden nun innerhalb der Wehr weitere Mitglieder anleiten, mit dem Korb der Drehleiter arbeiten zu können", erklärte Gemeindewehrführer Marco Dorwo. Aber dabei soll es nicht bleiben. In naher Zukunft wird es Einladungen an alle Feuerwehren im Amt Bornhöved geben, Personal für die Arbeit aus dem Korb schulen zu lassen. "Das soll zum einen uns Feuerwehren im Amt enger verbinden und ist zum anderen auch der Tagesverfügbarkeit geschuldet", verdeutlicht Dorwo, der 62 aktive Feuerwehrleute führt, 20 davon als Atemschutzgeräteträger.

Drehleiter soll Zusammenarbeit im Amt fördern

In der Praxis hieße das: Die Drehleiter rückt in einer Nachbargemeinde zum Einsatz an, die dortige Wehr bestückt den Drehleiterkorb, um zur Personenrettung oder Brandbekämpfung vorgehen zu können. Eine besondere Rolle fällt dabei der Freiwilligen Feuerwehr im benachbarten Bornhöved zu, deren Gemeinde sich am Kauf des Fahrzeugs beteiligt. "Mit etwa 10 Prozent, maximal 50.000 Euro", so Harald Krille, der auch Amtsvorsteher im Amt Bornhöved ist.

Er und Dorwo betonen, dass mit der Anschaffung alle Gemeinden eine Aufwertung des Brandschutzes erfahren: "Manche Bauvorhaben, insbesondere wenn sie in die Höhe gehen, werden so erst möglich. Das ist auch in Fragen von Gewerbeansiedlung ein zusätzlicher Standortfaktor", weiß Marco Dorwo. Und das gelte aufgrund der Lage Trappenkamps auch kreisübergreifend: "Unser Schulungsangebot richtet sich auch an die Wehren im Amt Bokhorst-Wankendorf im Kreis Plön."

Dem Einsatz sind auch Grenzen gesetzt

Die Frage, ob die Drehleiter auch bis ans höchste Stockwerk eines Trappenkamper Gebäudes eingesetzt werden kann, verneinen die Kameraden. "Bis zum siebten Stock ja, aber nicht bis zum elften", verdeutlicht Dirk Mierau mit Blick zum letzten echten Hochhaus der Gemeinde. "Aber das, was gerade der Landesverein für Innere Mission errichtet zum Beispiel, kann alles gesichert werden", versichert Krille, der es sich nicht nehmen ließ, selbst in die Hohe aufzusteigen. Ein Stückchen durfte auch Enkelin Emma mit. Sie habe sogar ihr Zuhause entdeckt und keine Angst gehabt, verriet die Siebenjährige.

Lesen Sie auch:Drehleiter für Trappenkamp, teuer aber sinnvoll

Rund 5,5 Millionen für den Brandschutz

Was das neue Fahrzeug noch nicht hat, ist eine feste Bleibe: Am neuen Feuerwehrgerätehaus in der Nachbarschaft wird noch gearbeitet. Krille und Dorwo hoffen au feinen Umzug Mitte April. Bis dahin ist die Drehleiter "anderweitig untergebracht". Gleiches gilt für ein in den Fuhrpark der Trappenkamper aufgenommenes Katastrophenschutzfahrzeug. Und einen neuen Gerätewagen, den es in absehbarer Zukunft auch noch geben soll und der rund 300.000 Euro kosten wird.

"Das wären dann rund fünfeinhalb Millionen Euro, die wir derzeit in den Brandschutz investieren", so Harald Krille. "Aber die Entwicklungsdynamik unserer Gemeinde ist hoch, da müssen wir Schritt halten." Außerdem, so der Bürgermeister, habe modernes Equipment auch noch einen weiteren Effekt, der nicht zu unterschätzen sei: "Sowas bringt hoffentlich auch neue junge Mitglieder - auch in die Jugendfeuerwehr."

Lesen Sie auch:Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus

Öffentlichkeit wird später eingeladen

Da wäre eine Übergabe in breiter Öffentlichkeit natürlich ideal gewesen. Aber wegen der Pandemie geht auch das gerade nicht. Aber auch da blickt man in Trappenkamp optimistisch nach vorn. "Im Sommer können wir hoffentlich ganz viel nachholen mit einem schönen Tag der offenen Tür", so Marco Dorwo. Immerhin gilt es, den Trappenkampern ein neues Feuerwehrhaus und eine neue Drehleiter vorzuführen. "Und im letzten Jahr konnten wir zwei Jubiläen nicht feiern", ergänzt Dirk Mierau: "60 Jahre Feuerwehr und 40 Jahre Jugendfeuerwehr."