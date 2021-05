Seth

Die Wahlberechtigten in Seth haben beim Bürgerentscheid um den Kita-Standort im Dorf nicht nur eine Frage auf dem Wahlzettel, sondern gleich drei. Die Mehrheit der Politik hat in der Sitzung der Gemeindevertretung am Montagabend beschlossen, alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen und eine zweite Frage zu stellen. Zudem müssen die Wähler sich noch entscheiden, welche der beiden Fragen "gelten" soll, wenn beide jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet werden und die Mindeststimmenzahl erreicht wurde. Am 8. August kommt es zur Bürgerbefragung an der Wahlurne.

Initiative will Standort Alte Schule unbedingt erhalten

Hintergrund ist der Streit zwischen der Politik und einer Bürgerinitiative um den Standort einer Kindertagesstätte beziehungsweise generell einen Kita-Neubau. Bürgermeister Simon Herda und die meisten Kommunalpolitiker wollen einen Neubau, der – so die erste Planung – neben Kirche und Friedhof errichtet werden soll.

Eine Gruppe von Bürgern hält am jetzigen Kita-Standort, der Alten Schule im Ortszentrum, fest und will dort eine Erweiterung. Die Initiative hat erfolgreich für ihre Sache ein Bürgerbegehren auf die Beine gestellt und über 500 Unterschriften im Dorf gesammelt. Ihre Frage lautet: "Sind Sie dafür, dass die Kita in Seth am Standort der Alten Schule verbleibt und dort ebenerdig weiterentwickelt wird?"

Bürgermeister Herda will Bürgern eine Alternative bieten

Laut Gemeindeordnung steht es der Kommune frei, eine konkurrierende Frage zu stellen, also eine zweite, über die die Bürgerinnen und Bürger abstimmen können. Diese Möglichkeit soll nun genutzt werden. "Wir wollen den Wählern die Chance geben, nicht nur gegen etwas zu stimmen, sondern auch für etwas", begründet Bürgermeister Simon Herda.

Deshalb lautet seine Frage: "Sind Sie dafür, dass eine neue Kindertagesstätte errichtet und die Alte Schule zu einem Dorfgemeinschaftshaus mit dahinterliegendem Mehrgenerationenpark für Jung und Alt umgebaut werden soll?" Der Bürger habe durch zwei Fragestellungen nun zwei Alternativen, stellt Herda klar, alter Standort oder neuer Standort.

Initiative will Aufklärungsarbeit leisten

Die Bürgerinitiative um Alt-Bürgermeister Lothar Dehnert und seine Mitstreiter Tilo Carstens und Günther W. Kühl empfindet die zweite Frage im Bürgerentscheid als gewollte Verwirrung der Bürger. "Da steckt doch Absicht hinter", sagt Dehnert. Er befürchtet, dass viele Wahlberechtigte gar nicht zur Abstimmung gehen werden, weil ihnen das Procedere zu kompliziert sei.

Die Initiative will die Zeit bis zum Bürgerentscheid nutzen, um Aufklärungsarbeit zu leisten und damit genug Menschen zu motivieren, zur Abstimmung zu gehen. Die Möglichkeit einer zweiten Frage werde so gut wie nie genutzt, im Kreis Segeberg sei das erst einmal vorgekommen.

Standort am Friedhof steht nicht mehr fest

Anders als bisher halten Herda und die Neubau-Fans nicht am Standort an der Kirche fest. "In Gesprächen haben wir gehört, dass viele Schwierigkeiten mit einer Kita neben einem Friedhof haben", sagt Simon Herda. Deshalb werde in der Gegenfrage auch kein konkreter Ort des Neubaus genannt. Es habe Gespräche mit Verantwortlichen des Schützenvereins gegeben. Die würden, so Herda, auf ihr Schützenheim in unmittelbarer Nachbarschaft zur Alten Schule verzichten – wenn sie eine Ausweichmöglichkeit bekommen würden.

"Aber man muss bedenken, dass der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan dann geändert werden müssten, außerdem müsste das alte Schützenheim abgerissen werden und wahrscheinlich das kontaminierte Erdreich saniert werden. Das sind hohe Kosten", erklärt Bürgermeister Herda. Das bedeute zudem eine deutlich längere Planungszeit als für die Bebauung neben der Kirche auf der Freifläche, die der Gemeinde gehört.

Gegner von Neubau warnen vor den hohen Kosten

Die Initiatoren des Bürgerentscheids bemängeln die hohen Kosten, die ein Neubau die Gemeinde kosten werde. Es geht um etwa drei Millionen Euro für eine neue Kita. "Unsere Idee mit der Erweiterung an der Alten Schule wird nur ein Drittel davon kosten", ist Carstens sich sicher. Dehnert und Carstens schauen mit Skepsis in die Zukunft ihres Heimatdorfes. "Die Gemeinde wird bei einem Neubau finanziell gegen die Wand gefahren", sagt Dehnert.