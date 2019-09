Bad Segeberg

Zu überhören war der Start des zweiten Neuen Stadtfestes am Freitagabend beim besten Willen nicht: Die Böllerschützen der Stadtvogelschützengilde attackierten die Trommelfelle der Zuhörer – und machten mit diesem Knalleffekt den Weg für drei tolle Tage voller Musik, Action, Leckereien und guter Laune frei.

Gruppe aus Teterow machte den Anfang

Als Ingo Micheel um 19.50 Uhr auf die Segeberger-Zeitung-Bühne am Marktplatz trat, war das Stadtzentrum bereits gut gefüllt. An den Tischen saßen bereits seit etwa 17.30 Uhr etliche Neugierige, die die sommerliche Atmosphäre und die kulinarischen Angebote auf dem Marktplatz genossen. Das Ensemble „Folktet“ von der Musikschule in Teterow hatte die Besucher mit irischen Klängen in Stimmung gebracht.

Bürgervorsteherin lobte Veranstalter Ingo Micheel

„Ein fantastischer Abend, ein tolles Bild von hier oben!“, schwärmte Micheel. Zusammen mit seiner Firma Creativevent und einem großen Netzwerk an Helfern aus Vereinen und Verbänden ist er seit vergangenem Jahr für das Stadtfest verantwortlich. Dafür erntete der Unternehmer großes Lob von Bürgervorsteherin Monika Saggau. „Was du für uns Segeberger auf die Beine gestellt hast! Es gelingt dir, mit viel Leidenschaft und mit viel Engagement die Menschen zu begeistern.“ Während der Eröffnung stellten sich auch einige Menschen aus Bad Segebergs Partnerstädten Teterow in Mecklenburg-Vorpommern und Zlocieniec in Polen vor. Die beiden polnischen Musikschülerinnen Zofia Tyma und Martyna Marciag eröffneten mit Gesang das musikalische Programm.

Monika Saggau trat ins Kulturkontor ein

Dann trat Patricia König, die stellvertretende Vorsitzende des Kulturkontors, auf. Dieser seit 30 Jahren bestehende Verein habe es sich zur Aufgabe gemacht, kulturelle Angebote in Bad Segeberg zu vernetzen, wie Bürgervorsteherin Monika Saggau erklärte. Die oberste Repräsentantin der Stadt schloss sich dem Kulturkontor öffentlichkeitswirksam an und unterzeichnete auf der Bühne ihre Beitrittserklärung. 20 Euro beträgt der Jahresbeitrag mindestens.

Böllerschützen ließen es krachen

Die Böllerschützen der Segeberger Stadtvogelschützengilde gaben dann mehrere Startschüsse ab (einige kleine Blindgänger waren inklusive). Für eine erste sportliche Show sorgten Cycling-Trainer Marco Will und das Tanzstudio Time To Move zum Song „Zeig mir deine Muskeln!“.

Stadt war wieder in "Zimmer" unterteilt

Den Abend gestaltete dann auf dem Marktplatz die Combo Drive Band mit allerlei Rock- und Pop-Songs. Das Publikum strebte schnell zum Tanzen vor die Bühne – und so ging es an den beiden Folgetagen weiter. Micheel hatte die Innenstadt wieder in die „Zimmer“ eines Hauses unterteilt. Der Marktplatz war die „Küche“ mit dem Großteil des gastronomischen Angebots, vor der Volksbank stand eine weitere Bühne im „Wohnzimmer“, vor der Marienkirche befand sich das „Spielzimmer“ für die Kinder – und am Sonntag wurde die Promenade am Großen Segeberger See zur „Terrasse“.

Nur ein kurzer Regenschauer trübte das Vergnügen

Überall war etwas zu erleben; nie kam Langeweile auf. Micheel konnte sich auf Dutzende von Kooperationspartner verlassen. Die Innenstadt war meist gut gefüllt; vor allem der Sonntag war wieder ein Erfolg. Ein kurzer Regenschauer am Vormittag trübte das Vergnügen nur für wenige Minuten. Ansonsten spielte Petrus wunderbar mit. Bis in die Nächte war es lauschig warm.

Tanja Walter gewann 13000-Euro-Auto

Der Lions-Club Segeberg konnte etwa 17000 der 20000 Lose bei seiner Tombola absetzen. Den Hauptpreis, einen Skoda im Wert von über 13 000 Euro, gewann am Sonntag Abend die 31-jährige Tanja Walter aus Bad Segeberg. „Ich habe für zehn Euro Lose gekauft“, erklärte die vollkommen geplättete Gewinnerin. „Ich wollte eigentlich nur ein paar Luftballons für meinen kranken Sohn aus der Stadt holen.“ Es wurden Preise im Gesamtwert von rund 50 000 Euro verteilt.

Sicherheitsdienst sorgte für Verärgerung

Kritik gab es lediglich an einem Punkt: Manche Mitarbeiter des von Micheel engagierten Sicherheitsdienstes fielen durch martialisches Auftreten, mangelhafte Manieren und fehlendes Fingerspitzengefühl auf. So wurden einige Schüler und Lehrkräfte daran gehindert, den Schulhof und die Garage der Dahlmannschule zu erreichen. Sie wurden unverschämt angeblafft; einigen Passanten ging es genauso.

Prügelei vor der Kirche und Aufmarsch von Rechtsradikalen verhindert

Micheel nahm dies betroffen zur Kenntnis, wies aber darauf hin, dass sich die Truppe auch Verdienste erworben habe. So habe ein Mitarbeiter, der Afghane ist, ein Gespräch von Landsleuten mitgehört, als sich diese verabredeten, eine Gruppe von Albanern vor der Kirche zu verdreschen. Dies wurde verhindert. Laut Micheel hat zudem die Polizei einen drohenden Aufmarsch von rechtsradikalen Kuttenträgern im Keim erstickt, so dass es zu keinen Ausschreitungen kam.