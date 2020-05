Bei den Drittliga-Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg kehrte am Freitag wieder ein bisschen Normalität in den Trainingsalltag zurück. Unter der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln durften die Schützlinge von Trainer Christian Gosch für einen Übungsabend wieder in die Sporthalle.