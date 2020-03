Bei Drogenkontrolle: Mann wollte Polizisten täuschen

In Kisdorf gibt es seit einem Jahr ein Integrationshaus. Geleitet wird es von Susanne Strehl, die schon 2014 die Flüchtlingshilfe in ihrer Gemeinde ins Leben gerufen hat. Mittlerweile ist sie Flüchtlingskoordinatorin des Amtes Kisdorf - demnächste sogar in Vollzeit. Ihr Konzept kommt gut an.