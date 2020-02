Nils Lull, Marktleiter des Edeka-Marktes in Henstedt-Ulzburgs Ortsmitte, hat auch nach dem Corona-Fall in Henstedt-Ulzburg keine übermäßigen Hamsterkäufe beobachtet. Das Regal mit dem üblichen Desinfektionsmittel sei allerdings leerer, hat Lull festgestellt.

Von Nicole Scholmann