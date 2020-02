Coronavirus: Ehefrau nicht infiziert

Henstedt-Ulzburg

Gute Nachrichten aus Henstedt-Ulzburg: Auch die gut 60 Personen aus dem privaten Umfeld des Mannes, der an Corona erkrankt ist, wurden wohl verschont. „Der Infektionsschutz des Kreises Segeberg konnte Freitagmorgen alle Personen ermitteln. Weitere Maßnahmen sind für diesen Personenkreis derzeit nicht erforderlich“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises Segeberg. Die Ehefrau des Corona-Kranken habe keine weiteren Menschen mit Corona infiziert.

Frau ohne Beschwerden

Das Henstedt-Ulzburger Paar werde weiterhin häuslich isoliert, bis negative Abstrichproben für beide vorliegen. Die Frau sei ohne gesundheitliche Beschwerden. Der Kinderarzt, der im UKE Hamburg arbeitet, weise immer weniger Symptome auf. „Nach derzeitigem Wissensstand über das Virus ist davon auszugehen, dass die Ehefrau keine weiteren Menschen angesteckt hat“, heißt es in einer Mitteilung.

Keine weiteren Proben veranlasst

Aktuell habe der Kreis Segeberg keine weiteren Proben bei Außenstehenden veranlasst. In den vergangenen Tagen sei die Hotline des Kreises Segeberg von 127 Bürgern in Anspruch genommen, erklärte Sprecherin Sabrina Müller. Unter den Anrufern habe sich kein begründeter Verdachtsfall befunden. „Zu den allgemeinen Fragen gehörten unter anderem die Beratung niedergelassener Ärzte zum Vorgehen im täglichen Praxisleben, Aussagen zu Hygienemaßnahmen in öffentlichen Bereichen, Beratungen einzelner Reiserückkehrer aus nicht Risikogebieten und Hinweise zu alltäglichen Verhaltensweisen“, so Müller.

Bürgermeisterwahl nicht in Gefahr

Die in Henstedt-Ulzburg anstehende Bürgermeisterwahl am Sonntag ist laut Landrat Jan Peter Schröder in keiner Weise beeinträchtigt. Es seien Hygienemaßnahmen in den Wahllokalen eingerichtet worden.

Hotline ist täglich erreichbar

Schröder weist auf die Hotline des Kreises hin. Unter Telefon 04551-9519833 können Bürger sich werktags von 8 bis 16 Uhr und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr informieren oder sich melden, wenn sie befürchten, an Corona erkrankt zu sein.