Der Amtsausschuss des Amtes Bad Bramstedt-Land würdigte sein dienstältestes Mitglied: Karl Menken ist seit 30 Jahren Bürgermeister in Heidmoor und gehört damit auch ebenso lange dem Amtsausschuss an. Auf der Sitzung des Gremiums in Hagen gratulierten ihm die anderen 18 Mitglieder.