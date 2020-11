Bad Bramstedt - Ready for take off im Wohnzimmer

Die Gefahr, dass seine Flüge, egal wohin sie gehen sollen, storniert werden, besteht für den 28-jährigen Zahntechniker Max Hamburg nicht. Er setzt sich einfach selbst in das Cockpit einer Boeing 737-8 und hebt ab. Gebaut hat er es selbst, unter anderem mit dem 3-D-Drucker.