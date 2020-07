Kaltenkirchen

Noch bevor er im November 2019 anlässlich des 100. Geburtstages der SPD in seiner Heimatstadt ein Buch über die Anfänge der Sozialdemokratie in Kaltenkirchen präsentierte, begann er bereits mit einem nächsten Projekt. "Das Manuskript ist so gut wie fertig", sagt Braas.

Den Focus legt er dabei auf die Zeit von der Besetzung der damaligen Gemeinde durch die Briten am 5. Mai 1945 bis zu deren Abzug Anfang 1946. Das alles sei jetzt 75 Jahre her, also ein guter Anlass für das Buch, findet Braas. Es wird durch viele Fotos aus der Zeit illustriert und gibt einen anschaulichen Einblick in das Leben damals. Ganz genau in die Karten schauen lassen will Braas sich zurzeit noch nicht, "denn Überraschungen müssen noch dabei sein". Aber einiges verrät er zum Inhalt schon, und auch, dass er vom Profilfach Geschichte der Klassen Q 1c sowie 1d vom Gymnasium Kaltenkirchen gut unterstützt wurde.

Briten besetzten kampflos den Flugplatz

Für die Kaltenkirchener war der Krieg am 5. Mai vorbei, drei Tage vor der Kapitulation des Deutschen Reiches. Denn da wurde der Ort bereits von der Royal Air Force mit zwei Panzerspäh- und einem Kübelwagen eingenommen. Zwei Tage zuvor hatten die letzten Soldaten der Wehrmacht die Gemeinde verlassen. Für ihre Flucht hatten sie einfach zwei Löschfahrzeuge der Kaltenkirchener Feuerwehr beschlagnahmt.

Eine Spezialeinheit der Briten besetzte kampflos und ohne Blutvergießen auch den militärischen Flugplatz Kaltenkirchen-Moorkaten. Dort bot sich den Soldaten, so Braas, ein Bild des Grauens und des menschlichen Elends, das die NS-Gewaltherrschaft hinterlassen hatte. Rund 1000 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten waren in drei Lagern eingepfercht. Viele dieser Insassen waren krank und unterernährt. Die Briten ließen die Hungernden sogleich durch die Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgen.

Bereits Mitte April hatte die SS das in Springhirsch gelegene KZ-Außenkommando Kaltenkirchen mit seinen 576 Häftlingen verlegt, von denen später viele starben. Angesichts des bevorstehenden Zusammenbruchs des Regimes hatte vor allem die SS in Kaltenkirchen und Umgebung – zum Teil auf offener Straße – zahlreiche brutale Verbrechen begangen. So wurden am 3. Mai in der Gemeinde Kampen zehn jugoslawische Zwangsarbeiter, die bei den dortigen Bauern tätig waren, erschossen.

Kriegsspuren beseitigt

"Der 5. Mai 1945 war zugleich das faktische Ende der Nazi-Herrschaft in Kaltenkirchen", beschreibt es Braas in seinem Buch. Die Bürger mussten sofort alle in Moorkaten geplünderten Sachen sowie sämtliche Waffen, Munition, Fernrohre oder auch Fotoapparate abgeben. "Das führte dazu, dass aus dieser ersten Nachkriegszeit so wenige Bilder existieren", erklärt der Autor. Und die Einwohner wurden sofort angehalten, sämtliche Kriegsspuren zu beseitigen wie Straßenhindernisse oder Splitterschutzgräben.

Ein Nazi wurde Bürgermeister

Am 9. Mai verloren Bürgermeister Dr. Walther Schade und alle NS-Gemeindevertreter ihre Posten. Am selben Tag übernahm Kaufmann Wilhelm Siemssen als Spitze eines von der Dorfgemeinschaft gewählten Dreiergremiums das Bürgermeisteramt. Doch der von Hans Stockmar, NS-Gegner und Chef der Kaltenkirchener Wachsschmelze, initiierte Versuch einer eigenständigen demokratischen Erneuerung fand ein schnelles Ende, als die kleine britische Einsatztruppe abzog. Als schottische Besatzungssoldaten folgten, machten sie Hans Saggau zum Bürgermeister, der Standesbeamter in der Gemeinde und Nationalsozialist war. Er war nun dritter Verwaltungschef in einer Woche. Er blieb es bis Januar 1946. Dann wurde er von Gustav Ströh abgelöst.

Schulen öffneten 1946

1939 hatte Kaltenkirchen 1800 Einwohner. Im August 1945 waren es knapp 6200. Darunter waren auch ehemalige Zwangsarbeiter und fast 1500 Flüchtlinge. Allein 2500 Wehrmachtsangehörige lebten in den Lagern des ehemaligen Flugplatzes und mussten als Kriegsgefangene alte Armeefahrzeuge instandsetzen, beschreibt Braas die Situation. In der ehemaligen Gaststätte Gläserkate und der Mittelschule waren die verbliebenen Zwangsarbeiter untergebracht. Das führte dazu, dass diese Schule erst wieder um Ostern 1946 mit dem Unterricht begann, während die Volksschule bereits am 13. August ihren Betrieb aufnahm.

1500 Kalorien täglich

Nachts herrschte während der Besatzungszeit eine strikte Ausgangssperre. Eine Folge war, dass auch die Feuerwehr nicht zu Einsätzen ausrücken konnte. "Schließlich gab es aber doch Sonderausweisscheine für sie", schreibt Braas. Und es gab weiter Lebensmittelkarten. Jedem Einwohner standen täglich 1500 Kalorien zu. "Doch meistens erhielten sie nur um die 1000." Die britischen Besatzer akquirierten für sich einige größere Häuser von Nazis, die dann ausziehen mussten oder in den Keller verfrachtet wurden. Die Bataillonsspitze residierte auf Gut Oersdorf. Und da die Soldaten ein Faible für Hunderennen hatten, forderten sie die Deutschen auf, ihnen dafür Vierbeiner zur Verfügung zu stellen. "Und tatsächlich wurden auf einem Fußballfeld dort solche Rennen abgehalten", so Braas. "Ein Soldat hat sogar extra Startboxen gebaut."

Kirche war gut geheizt

Der Autor berichtet in seinem neuen Buch auch darüber, dass sonntags bis zu sechs Gottesdienste in der Michaeliskirche stattfanden - zwei englische, vier deutsche. Die waren besonders in der kälteren Jahreszeit von den Kaltenkirchenern stets gut besucht. "Es herrschte Brennstoffmangel, und die Besatzer hatten die Kirche immer gut geheizt", berichtet Braas.

Schüler befragten Zeitzeugen

Dankbar ist er den Kaltenkirchener Gymnasiasten, die ihn bei der Entstehung seines neuesten Werkes unterstützten. "Die Grundlage der Darstellungen der von mir beschriebenen Ereignisse beruht auf einer breiten Materialauswertung", so der Autor. "Doch es sollten auch Menschen zu Wort kommen, die das Ende des Zweiten Weltkrieges und die unmittelbare Zeit danach erlebt haben." Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums mit dem Profilfach Geschichte konnten von ihm gewonnen werden, in der Stadt und im Umland entsprechende Interviews vorzubereiten und mit eigenen Fragen durchzuführen. Fachlehrer Tobias Thiel hatte die Jugendlichen zunächst mit der Methodik für Interviews mit den Zeitzeugen vertraut gemacht.

500 Exemplare gehen in Druck

Diese Gesprächstexte werden von Braas in sein Buch eingefügt. Sie werden grafisch besonders gekennzeichnet. Niederdeutsche Passagen wurden extra nicht ins Hochdeutsche übersetzt. "Die Ergebnisse dieses Schulprojektes bereichern das Buch ungemein, machen die Ereignisse lebendig und anschaulich", freut sich Braas. "Das ist Geschichte ganz nah und zum Anfassen." Rund 500 Exemplare des Buches sollen gedruckt werden. An Verdienen ist dabei für den Autor trotz der vielen Arbeit nicht zu denken. "Aber darum geht es mir überhaupt nicht. Ich möchte, dass diese Zeit nicht vergessen wird."

